Non è la prima volta che accade, ma ci sorprendiamo sempre quando lo veniamo a sapere. In pratica uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e donne ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi per iniziare una frequentazione con una ragazza che era tra le corteggiatrici del Trono Classico. Stiamo parlando di Mario Verona e vi sveliamo tutti i dettagli.

Il racconto di Mario Verona dopo aver lasciato Uomini e donne per un corteggiatrice

Nelle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda Mario Verona è ancora nel parterre. Il giovane cavaliere del Trono Over è nel programma da febbraio e ha suscitato subito interesse tra il pubblico e le dame sia per la sua età (33 anni) che per la sua bellezza. Lui ha frequentato molte ragazze ed è sempre stato molto schietto e sincero. Ma non ha mai trovato quella giusta.

Dalle anticipazioni del dating show che ci fornisce Lorenzo Pugnaloni, abbiamo saputo che Mario nelle prossime puntate non sarà presente. Problemi personali momentanei o ha proprio lasciato il programma? La risposta è arrivata dal diretto interessato intervistato proprio da Pugnaloni per il suo format Casa Lollo. Ed è qui che è arrivata la sorpresa. Mario Verona ha lasciato Uomini e donne insieme a una corteggiatrice del Trono Classico.

LEGGI ANCHE: La Celentano dà un nuovo compito ai ballerini ma tre di loro si rifiutano di farlo

Il nome della ragazza in questione è Giovanna, ma non ha avuto modo di farsi conoscere molto nella trasmissione. Ed era una delle corteggiatrici di Michele e Alessio. A raccontare come si sono conosciuti e piaciuti è stato proprio Mario. “Non sono più nel programma perchè sto conoscendo Giovanna, una delle corteggiatrici del classico!”, ha rivelato l’ex cavaliere. “Mi piaceva Giovanna, era tra le corteggiatrici e ora ci stiamo conoscendo fuori dal programma”.

Mario ha detto che non era abituato a una cosa del genere anche se sa che in passato sono avvenute cose simili. Però ha seguito il suo istinto, ciò che provava. Lui e Giovanna si sono notati entrambi in studio con vari scambi di sguardi. Quando la redazione gli ha chiesto chi gli interessava, lui ha fatto il nome di questa ragazza. Ha aggiunto che non era interessato a nessuna delle dame. E quindi ha preferito lasciare Uomini e donne e conoscere questa (ormai) ex corteggiatrice lontano dalle telecamere.