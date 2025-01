Questo pomeriggio, a distanza di otto anni dall’ultima volta, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono ritrovati all’interno de La Volta Buona su Rai 1.

Reunion tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Questo pomeriggio Caterina Balivo ha aperto la puntata de La Volta Buona salutando il pubblico e affermando che si sarebbe parlato delle tensioni tra colleghi in televisione. Per tale ragione ad esempio sono stati fatti i nomi di Pippo Baudo e Mike Bongiorno, anche se Magalli ha affermato che tra loro c’era comunque stima reciproca.

In seguito, la conduttrice ha annunciato che molto presto sarebbe entrata in studio anche Adriana Volpe per una reunion in Rai, dopo 8 anni dall’ultima volta, proprio con Giancarlo Magalli. Nessuno dei due, nel corso degli anni, ha nascosto le tensioni che sono nate e per le quali sono andati anche davanti a un giudice. Lo ha ricordato la la Balivo stessa:

“Anni e anni di vicende giudiziarie per poi vederli felici sullo stesso divano”.

Adriana Volpe ha risposto con una risata e sollevata: “Non ce la facevamo più. Ci sentiamo più leggero. I tribunali hanno detto quello che hanno detto, sono contentissima. Ormai è chiara a tutti la situazione”. Successivamente, la conduttrice ha chiesto loro cosa aspettano di tornare in televisione in una nuova trasmissione. A prendere la parola è stato Magalli:

“Aspettiamo di lavorare insieme, se capita rifacciamo un programma insieme ma non ce l’ha proposto nessuno”.

In ultimo, la Balivo ha chiesto di nuovo un abbraccio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due se lo sono dati e con una risata il segmento è finito proseguendo con Flavia Vento che ha parlato dell’intervento di Teo Mammucari nella puntata di Belve.