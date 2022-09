1 Adriana Volpe opinionista in Rai

Dopo l’esperienza la scorsa stagione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe torna a coprire il ruolo di opinionista. Ma questa volta non sarà più in Mediaset, bensì farà ritorno all’ovile, da mamma Rai. Sì perché è stata scelta come presenza fissa al tavolo de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Alberto Matano.

A quanto pare il Grande Fratello porta fortuna. Lo scorso anno, infatti, fu ospitata svariate volte Stefania Orlando, anche lei ex volto Rai finita poi nella casa più spiata d’Italia nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi e riscuotendo un grande successo.

In effetti Adriana Volpe è piaciuta molto nel ruolo di opinionista e i suoi battibecchi con Sonia Bruganelli (che sarà ancora una volta al GF ma con al fianco Orietta Berti) non sono passati certo inosservati. La Volpe è sicuramente molto pungente quando ci si mette e chissà se gli ospiti del talk show Rai verranno punzecchiati?

Questa capacità sarà subito messa alla prova al debutto. Nella primissima puntata de La Vita in Diretta, infatti, sarà ospite una donna che non va molto d’accordo con Adriana. Anche lei è un’ex vippona ed era proprio nella sua stessa edizione. I precedenti sono tanti e potrebbero tornare a galla. Ecco di chi stiamo parlando…