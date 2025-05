Dopo If you love ritroviamo l’attrice Hafsanur Sancaktutan in La notte nel cuore

Il suo talento è esploso con il personaggio di Leyla in If you love e ora è arrivata la consacrazione con Melek in La notte nel cuore. Ecco chi è l’attrice Hafsanur Sancaktutan che interpreta questi personaggi amatissimi delle dizi turche: età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Hafsanur Sancaktutan

Nome e Cognome: Hafsanur Sancaktutan

Data di nascita: 20 marzo 2000

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Fidanzato:

Profilo Instagram: @hafsanur.sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan età, altezza e origini

Iniziamo dalla biografia. Quanti anni ha Hafsanur Sancaktutan e qual è la sua altezza? Delle origini invece cosa sappiamo? Partiamo per ordine.

L’attrice è nata il 20 marzo 2000, sotto il segno zodiacale dei Pesci. La sua età è di 25 anni, mentre l’altezza e peso dovrebbero corrispondere a 1 metro e 63 centimetri e 53 kg.

Per quanto riguarda invece le origini, cosa sappiamo sui genitori? Sappiamo che da parte di padre sono turche, mentre georgiane da parte di madre.

Appassionata di recitazione fin da piccola, Hafsanur Sancaktutan si è immersa in questo mondo conquistando dei premi importanti.

Vita privata

Della vita privata di Hafsanur Sancaktutan, Melek in La notte nel cuore, cosa sappiamo? È fidanzata?

Al momento non siamo in grado di dirvi se ha o meno un fidanzato o single. Dai social non traspare granché e lei è sempre molto attenta a scindere carriera e vita lontana dai riflettori.

Dove seguire Hafsanur Sancaktutan Melek in La notte nel cuore: Instagram e social

Com’è possibile seguire Leyla di If you love e Melek in la notte nel cuore su Instagram? Hafsanur Sancakturan è presente su Instagram con un profilo molto seguito.

L’attrice cura personalmente il suo profilo e aggiorna costantemente i fan con i suoi progetti, ma anche attimi di spensieratezza, selfie e molto altro. Tende però a essere molto riservata dal riportare fatti della sua vita privata.

Carriera

Soffermiamoci adesso sulla carriera di Hafsanur Sancaktutan. Prima di If you love e La notte nel cuore, l’attrice ha lavorato a teatro in alcuni spettacoli come Kuralla Kuraldışı e Otobüs.

Il suo esordio nel 2018 è nella serie Gülperi nel ruolo di Fildan Taşkan. Successivamente l’abbiamo vista nel cast di Aşk Ağlatır, nei panni di Ada Meryem Varlı. Poi nel 2021 ha ottenuto il ruolo di Yağmur Kara nella serie Son Yaz.

Si è passati poi alla parte di Sinem nel 2022 nella serie Atto d’infedeltà (Dünyayla Benim Aramda).

Anche se il talento dell’attrice turca è esploso ufficialmente in Ya Çok Seversen, distribuita all’estero come If You Love nel 2023 nel ruolo di Leyla. Come vedremo accanto a lei l’amato attore Kerem Bürsin. Infine nel 2024 è stata protagonista di La notte nel cuore come Melek.

Grazie alla popolarità Hafsanur Sancaktutan è stata ospite in programmi TV e ha chiaramente recitato in diverse serie televisive di successo.

Film e serie TV

Sappiamo nel dettaglio in quali film e serie TV ha recitato Hafsanur Sancaktutan oltre If You Love e La notte nel cuore?

Partiamo con il dire che è stata protagonista di alcuni spettacoli a teatro come Kuralla Kuraldışı (2015) e Otobüs di Sevilay Saral (2016). Non ci sono invece film all’attivo al momento, ma diverse serie televisive, come:

Gülperi (2018-2019); Aşk Ağlatır (2019); Son Yaz (2021); Darmaduman (2022); Atto d’infedeltà – Dünyayla Benim Aramda (2022); If You Love – Ya Çok Seversen (2023) e La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024).

Atto d’infedeltà

Nel 2022 l’attrice ha recitato in Atto d’infedeltà (nome originale Dünyayla Benim Aramda), presente su Disney Plus.

Hafsanur Sancaktutan è Leyla in If you love

Nel 2023 Hafsanur Sancaktutan è stata grande protagonista di If you love. L’attrice ha ricoperto il ruolo di Leyla Kökdal. Nella serie presente anche l’amato attore Kerem Bürsin (che ha recitato anche in Love is in the Air).

Chi è la bambina di If you love? Nella serie è Berit Arcalı, interpretata da Arven Ece Yavuz.

Se volete sapere invece chi è la mamma di Leyla in If you love e come va a finire If you love, vi consigliamo di guardare la serie televisiva su Mediaset Infinity.

Hafsanur Sancaktutan è Melek in La notte nel cuore

Infine l’ultimo progetto interessante con protagonista Hafsanur Sancaktutan è La notte nel cuore (Siyah Kalp in lingua originale).

L’attrice qui è Melek, sorella gemella di Nuh (l’attore Aras Aydın).

Tra gli attori del cast c’è anche Esra Dermancıoğlu nota per il ruolo di Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. Nella serie c’è anche Ece Uslu, che nella serie è Sumru, madre dei gemelli. Poi ancora gli attori Burak Sergen nel ruolo di Samet, marito di Sumru e Leyla Tanlar ( ovvero Sevilay).

Altro attore da citare è ovviamente anche Burak Tozkoparan, lui nella soap opera turca è Cihan, figlio di Samet. Come ripreso dalla trama il suo personaggio sarà legato a Melek.