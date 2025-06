Attore e musicista turco, Burak Tozkoparan è Cihan nella serie TV turca La notte nel cuore. Conosciamo meglio chi è, la sua età, la vita privata e moglie e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Burak Tozkoparan

Nome e Cognome: Burak Tozkoparan

Data di nascita: 14 novembre 1992

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attore e musicista

Moglie: Burak non sappiamo se è sposato o ha una fidanzata

Tatuaggi: Burak non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @buraktozkoparan

Burak Tozkoparan età, altezza e biografia

Come si chiama l’attore che fa Cihan ne La notte nel cuore? Lui è Burak Tozkoparan. Quando è nato e quanti anni ha? L’attore è nato il 14 novembre 1992 sotto il segno dello Scorpione a Istanbul. È originario della famiglia della città di Rize. L’età è di 32 anni.

Per quanto riguarda l’altezza sappiamo che Burak Tozkoparan è alto all’incirca 1 metro e 82 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Soffermandoci invece per quanto riguarda il suo percorso artistico, come vedremo, è un musicista ma anche un noto attore di serie TV e film.

Vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Burak Tozkoparan? Cihan, protagonista de La notte nel cuore, non sappiamo se ha una moglie o una fidanzata. L’attore è molto riservato sotto questo punto di vista.

Dove seguire Burak Tozkoparan Cihan de La notte nel cuore: Instagram e social

Chi volesse può seguire Burak Tozkoparan, Cihan de La notte nel cuore, può farlo mediante i social, dov’è molto seguito sia su Instagram che su Facebook.

Qui condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro e spesso anche degli scatti di vita privata dove si mostra con alcuni membri della sua amata famiglia, alla quale è legatissimo.

Carriera

Passiamo alla carriera, divisa tra recitazione e musica. Il 2 aprile 2011 Burak Tozkoparan ha ottenuto il riconoscimento come miglior batterista durante un concorso musicale riservato agli studenti delle scuole superiori. In rappresentanza del liceo turco Kızılayı Kartal Anatolian, ha partecipato alla competizione prima di iscriversi all’Università di Okan, dove ha conseguito una laurea in cinema e televisione.

Parallelamente agli studi, ha portato avanti la sua attività musicale, suonando in diverse band; tra queste, ha fatto parte per un breve periodo del gruppo Pervane, fondato insieme a Olcayto Ahmet Tuğsuz.

Burak Tozkoparan, Cihan de La notte nel cuore ha esordito sul piccolo schermo tra il 2014 e il 2017 con il personaggio di Ozan Gürpınar nella serie drammatica Paramparça. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 2016 con il film Hesapta Aşk, dove ha interpretato il ruolo di Mert sotto la regia di Gönenç Uyanık. Due anni dopo, nel 2018, è apparso nel film Sesinde Aşk Var diretto da Osman Taşcı, vestendo i panni di Rüzgar.

Nel biennio 2017-2018 ha preso parte alla serie per ragazzi Kırgın Çiçekler, interpretando il commissario Ali Göktürk, mentre nel 2019 è entrato nel cast della serie sportiva Tek Yürek nel ruolo di Cem Saruhan. L’anno successivo ha dato vita al personaggio di Zola Asmalı nella serie Gençliğim Eyvah, e tra il 2020 e il 2021 ha interpretato Emir Bindal in Menajerimi Ara. Ha poi recitato nel ruolo di Temur Tegin nella serie storica Destan, andata in onda tra il 2021 e il 2022.

Successivamente, nel 2023 e nel 2024 Burak Tozkoparan ha interpretato Barbaros “Barbar” Tunalı nella serie Ateş Kuşları. Poi si è calato nei panni di Cihan Sansalan nella serie La notte nel cuore (Siyah Kalp), trasmessa tra il 2024 e il 2025. Nello stesso anno ha anche partecipato al film Mast-e Eshgh (Mevlana Mest-i Aşk) diretto da Hassan Fathi.

Film e serie TV

Per quanto riguarda i programmi televisivi in cui abbiamo visto Burak Tozkoparan possiamo dire che Cihan de La notte nel cuore è stato protagonista di alcuni film al cinema e serie TV. Ecco le pellicole in questione: Hesapta Aşk (2016); Sesinde Aşk Var (2018) e Mast-e Eshgh – Mevlana Mest-i Aşk (2024).

Mentre invece per quanto riguarda le serie TV:

Paramparça (2014-2017); Kırgın Çiçekler (2017-2018); Tek Yürek (2019); Gençliğim Eyvah (2020);Menajerimi Ara (2020-2021); Destan (2021-2022); Ateş Kuşları (2023-2024) e La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024-2025).

Burak Tozkoparan è Cihan de La notte nel cuore

Nel 2024/2025 Burak Tozkoparan ricopre il ruolo di Cihan ne la serie La notte nel cuore. Lui veste i panni del figlio di Samet e, la trama informa che il suo personaggio sarà legato a quello di Melek (Hafsanur Sancaktutan), sorella gemella di Nuh (l’attore Aras Aydın).

Nel cast vediamo ancora Esra Dermancıoğlu nelle vesti di Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. Poi nella serie abbiamo anche Ece Uslu, ovvero Sumru, madre dei gemelli. Il marito di quest’ultima è Samet, volto ricoperto da Burak Sergen. Infine abbiamo Leyla Tanlar ( si tratta del personaggio Sevilay), mentre Bülent Polat è Bunyamin.

Per quanto riguarda il personaggio di Cihan possiamo dire che appunto suo padre è Samet ed è nato dal primo matrimonio di quest’ultimo. Ha un animo buono e profondo e un senso profondo per la famiglia. Le tensioni familiari però hanno messo a dura prova la sua persona. Poi qualcosa sconvolgerà gli equilibri della sua vita.