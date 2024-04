Vi ricordate di Adriano Bettinelli? L’ex allievo di Amici oggi è uno dei ballerini di Mariah Carey

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Amici

Adriano Bettinelli, ex allievo di Amici, è stato scelto per entrare nel corpo di ballo della popstar Mariah Carey durante gli show a Las Vegas. Ecco il suo commento carico di emozione.

L’ex allievo di Amici nel corpo di ballo di Mariah Carey

Vi ricordate di Adriano Bettinelli? Era il 2009 quando è stato scelto per entrare a far parte della classe di Amici di Maria De Filippi. A volerlo fortemente nella scuola era stata Garrison Rochelle perché era rimasto conquistato dalle doti relative all’improvvisazione e dalla sua presenza scenica.

Purtroppo Adriano è stato eliminato a un passo dal Serale, che alla fine fu vinto da Alessandra Amoroso. L’ex studente del talent si è anche spesso scontrato con Alessandra Celentano, in quanto quest’ultimo non lo ha mai ritenuto idonea al banco a causa della mancanza di tecnica.

Oggi Adriano Bettinelli ha 37 anni ed è molto cambiato da quando lo abbiamo visto per la prima volta ad Amici nel 2009. Inoltre la sua carriera lo ha portato a ballare per artisti noti in tutto il mondo, come per esempio Pharrel Williams, Kyley Minogue, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni ed Elisa.

In queste ultime ore, però, ha rivelato di aver debuttato a Las Vegas in occasione dei concerti svolti da Mariah Carey. Sul proprio profilo Instagram ha scritto un posto molto emozionante in cui ha ringraziato che gli ha dato questa opportunità, allegando alcuni video del primo show:

“Scrivere queste righe mi fa definitivamente render conto che questa cosa è successa veramente. Questa sera abbiamo aperto lo show della leggendaria Mariah Carey. Ho amato ogni singolo giorno: dall’audizione alla creazione di ciascun istante.

Grazie dal più profondo del cuore. […] Tutto questo è un regalo per la vita e una carezza per l’anima. Stare sul palco con Mariah e altri sette dotati ballerini un onore. Grazie per la vostra energia e il sostegno che ci diano ogni giorno”.

Non possiamo che fare i nostri complimenti ad Adriano che, da quel giorno ad Amici a oggi, ha fatto dei veri e propri passi da gigante.