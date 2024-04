Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Grande Fratello

Ieri pomeriggio Mirko Brunetti è stato ospite a un evento a Napoli ed è stato accolto da una folla enorme di persone esultanti.

Una folla esultante per Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è tornato, per la gioia di tanti fan, insieme a Perla Vatiero. Dopo essersi lasciati a Temptation Island ed essersi ricongiunti al Grande Fratello, adesso possono godersi la loro ritrovata serenità. L’ex gieffino, inoltre, ha affermato in una recente diretta su Instagram che si farà rimuovere il tatuaggio di coppia fatto con l’ex Greta Rossetti.

Ovviamente i fan dei “Perletti” non potrebbero essere più che felici del fatto che Mirko e Perla siano tornati ad amarsi come una volta. La loro storia ha appassionato centinaia di migliaia di telespettatori e la folla che si palesa ogni volta che Brunetti va a un evento lo dimostra.

Era già accaduto a Napoli durante un evento organizzato da Ciro Petrone in occasione dell’apertura del suo negozio d’abbigliamento. Ed è ricapitato ieri pomeriggio sempre nella città campana. Dal video qui sotto possiamo vedere Mirko Brunetti avvicinarsi alla folla di persone esultanti accompagnato da due guardie del corpo.

Viviamo in un paese di imbecilli. pic.twitter.com/DZroyOqYPb — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 13, 2024

Una signora lo ferma per far fare la foto con la giovane figlia e lui accetta volentieri. Nel frattempo tutto intorno a lui la gente esclama “sei bellissimo” o ancora “che ragazzo meraviglioso, sei meraviglioso” e “Vai, vita mia“. Ovviamente, non potevano esserci solo complimenti e sul web in molti si sono lasciati andare a delle critiche.

Qualcuno non concepisce come un concorrente del Grande Fratello, che secondo loro non ha lasciato nulla al programma, possa atteggiarsi come divo di Hollywood. Alcuni affermano che capirebbero un comportamento del genere per un cantante, uno sportivo e un attore celebre e noto al grandissimo pubblico.

Voi che cosa ne pensate e da che parte state? Fatecelo sapere con un commento.