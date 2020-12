1 Nella notte crisi tra le Rosmello: Adua Del Vesco si sente trascurata da Dayane e lo confida alla Ruta. Poi scoppia in lacrime (VIDEO)

Il post puntata è stato particolarmente difficile per alcuni vipponi. E stavolta non facciamo riferimento all’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma ad un altro legame molto forte che si è creato nella Casa e che vede protagoniste le Rosmello: ovvero Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello.

Da alcuni giorni ormai, Rosalinda ha ammesso di sentirsi molto trascurata da Dayane, la persona con la quale ha instaurato un rapporto unico al GF Vip e non ha nascosto della gelosia, tanto che nel pre puntata la Mello le ha detto “Smettila di fare la gelosa”, con Adua Del Vesco che ha replicato: “Tu smettila di farmi essere gelosa”.

Dopo la puntata del GF Vip, Rosalinda si è chiusa in magazzino e, in lacrime, si è aperta a Maria Teresa Ruta, che l’ha ascoltata. Qui il lungo discorso: “Sono state settimane in cui era incerta se restare o andare via, in cui ha detto ‘mi sono innamorata di te’ e poi questa settimana non mi calcola neanche di striscio. Non è che me lo sono costruito nella mia testa? Mi chiedo. Non so. Può starci”.

Anche Maria Teresa sembra aver notato questo comportamento di Dayane Mello e, come Adua Del Vesco, non capisce da cosa possa dipendere: “Tu adesso non sei in nomination e puoi cercare di capire la questione da un altro punto di vista, magari esternamente, senza doverti infilare in dinamiche” – la Ruta ha fatto un discorso molto ampio, dove ha spiegato anche il suo punto di vista su Dayane…

“In ballo ci sono delle emozioni vere per me. Lei mi ha detto che è felice che sono immune, io invece le ho detto che sono felice perché salva e in una settimana è stata per fatti suoi” – ha detto Adua Del Vesco parlando con Maria Teresa Ruta, la quale ha continuato a far ragionare la giovane attrice, sottolineando come solo lei può sapere cosa le lega davvero.

Mentre Adua Del Vesco ha parlato con Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ha parlato con Giulia Salemi, per poi cercare un confronto con Rosalinda…