Chi è Adua Del Vesco? Età, altezza, fidanzato, film e Instagram

ULTIMO POST prima del #gfvip ♥️ @grandefratellotv Inizia un nuovo percorso . E qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma soprattutto la mia rinascita . Ad oggi libera da legami poco sani, libera dai pregiudizi della gente. Io e il mio amore incondizionato verso la persona che sono. Pronta a cogliere il meglio da ogni mio compagno di viaggio e, perché no, che sia per me fonte di ispirazione o insegnamento, e allo stesso tempo pronta a regalare la mia storia a chi come me ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l'immensa forza che in realtà tutti possiediamo dentro. Vi voglio bene . . . Un ringraziamento ai miei amici Videomaker: @timeless.production PH: @phrancescoguarnieri HS: @danyele91 MUA: @micsmua #bodypositive