Chi è Dayane Mello? Età, altezza, biografia, fidanzati e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i fidanzati avuti in questi anni. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Dayane Mello

Nome e Cognome: Dayane Mello

Data di nascita: 27 febbraio 1989

Luogo di Nascita: Joynville

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Top model

Fidanzato: Single

Figli: Dayane ha avuto una figlia di nome Sofia

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi, tra essi uno dedicato alla figlia (fonte chiecosa)

Blog: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @dayannemelloreal

Dayane Mello età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Dayane Mello? Sappiamo che la modella è nata a Joynville, a Santa Caterina (Brasile) il 27 Febbraio 1989. La concorrente del GF Vip 5 ha 31 anni. Qual è la sua altezza? È alta 1 metro e 77 centimetri. Il peso corrisponde, invece, 68 kg.

A proposito della sua biografia sappiamo che la Mello ha vissuto un’infanzia davvero molto complessa. da quel che sappiamo infatti suo padre era impiegato nell’esercito brasiliano. Questo lo portava ad essere spesso lontano da casa. La mamma, scoperto di essere incinta di Dayane voleva abortire, ma una volta scelto di tenere la bambina, l’ha abbandonata insieme ai suoi fratellastri.

Così Dayane si è dovuta rimboccare le maniche e svolgere non solo il ruolo di sorella ma anche di madre per i suoi fratelli, vista l’assenza della mamma. Il ritorno a casa del papà, per fortuna, ha riportato stabilità nella vita della giovane.

Ad oggi tra Dayane e sua mamma non vi è alcun tipo di legame e lei non ha alcuna intenzione di cercarla. Successivamente Dayane Mello si è trasferita in Cile e ha dato il via alla sua carriera da modella, che pian piano l’ha portata a farsi conoscere anche nel nostro Paese.

La carriera

Grazie al trasferimento in Cile Dayane Mello ha intrapreso la sua carriera da modella. Pian piano si è fatta largo nel mondo della moda ed è stata contattata dalle migliori agenzie e brand, tra i più famosi al mondo. Ma non solo perché è apparsa anche in alcuni video musicali come quelli di Emis Killa o Will.i.am.

Nel corso della sua carriera la modella ha avuto il piacere di fare diverse esperienze televisive. Prima su tutte Ballando con le stelle e la trasmissione Monte Bianco – sfida verticale. Qui è riuscita ad ottenere la semifinale. A seguito, però, a darle più visibilità è stata L’Isola del Famosi nel 2017, sebbene sia stata eliminata nel corso della seconda puntata.

Dayane Mello, nel corso degli anni, ha avuto anche il piacere di presenziare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma ha scatenato varie polemiche per aver indossato un abito particolarmente osé.

Tra le news più recenti ricordiamo la partecipazione della Mello a Pechino Express. La sensuale brasiliana ha gareggiato con Ema Kovac, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 e sua collega. Insieme hanno fatto parte della coppia delle Top.

Vita privata: i fidanzati avuti in passato e la figlia

Della vita privata di Dayane Mello sappiamo che ha avuto una relazione con Stefano Sala. Con il modello ed ex gieffino nel 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. Per il bene della bambina hanno continuato a mantenere buoni rapporti, anche dopo la rottura.

Nel corso degli anni le sono stati attribuiti vari flirt, tra cui quello con il calciatore Mario Balotelli, così come Stefano Bettarini nel corso dell’Isola dei Famosi. A seguire Dayane ha avuto una frequentazione con Carlo Gussali Beretta. Attualmente però la Mello è single.

A Luglio 2020 Dayane Mello ha fatto parte della piccola frequentazione tra Gianmaria Antonolfi e Belen Rodriguez: L’imprenditore e Belen erano stati paparazzati a Capri e intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Visto l’accaduto, Dayane ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Chi dove diceva di avere una frequentazione con Gianmaria e che nel mentre lui ha iniziato a vedere anche la Rodriguez.

Antinolfi, tra l’altro, avrebbe lasciato Dayane via sms. Per questo poi la Mello ha consigliato a Belen di stare molto attenta, perché a suo dire Antinolfi era solo a caccia di visibilità. Chissà che in questa edizione del GF Vip non si ritorni anche su questa storia.

Di se stessa Dayane dice di essere generosa e sensibile, ma anche molto impulsiva. Tra suoi obiettivi c’è quello di acquistare un appartamento in Brasile per il suo futuro, ma anche per quello di sua figlia.

Dove seguire Dayane Mello: Instagram e social

Chi vuole ha la possibilità di poter seguire la sensuale Dayane Mello sui social. Come? Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Sono presenti anche gli account Facebook (30 mila follower circa) e Twitter, ma quest’ultimo è poco utilizzato.

La concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 pubblica e condivide con i suoi follower tutto ciò che la riguarda. Sono presenti per la maggior parte shooting fotografici e lavori in cui è coinvolta, ma a sprazzi troviamo anche qualcosa circa la sua vita privata, come la foto della figlia Sofia.

Durante la permanenza il profilo sarà gestito da persone di fiducia.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Dayane Mello, che si dice carica ed emozionata di poter affrontare una nuova sfida dopo L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

«Partecipo al reality perché questo è il primo programma che mi permette di mettermi alla prova stando all’interno di una casa. Grazie al programma vuole mettere alla prova il suo carattere. Voglio vincere perché sono sempre stata una guerriera e in ogni cosa voglio arrivare fino in fondo».

Tra le cose che le mancheranno di più c’è senza dubbio il non poter fare yoga di fronte al suo lago. Ha anche detto che sentirà la mancanza di condividere la sua intimità e quotidianità e l’assenza di privacy la spaventa un po’.

Nonostante questo però Dayane Mello ha le idee chiare sul voler far stare bene i suoi compagni d’avventura che sottolinea voler «coccolare un po’ tutti e parlare di tutto»

I concorrenti del GF Vip 5

Al GF Vip 5 Dayane Mello non è l'unica tra i concorrenti a partecipare. Come oramai noto, non entreranno tutti insieme, ma divisi in gruppi di due.



Ad ogni singolo concorrente facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per questa nuova avventura al Grande Fratello Vip 5.

Il percorso di Dayane nella casa del GF Vip

Settimana 1: Dayane Mello si sta facendo conoscere al GF Vip sotto un’altra veste. La modella ha parlato di sé e è emerso come in passato abbia avuto un flirt con Mario Balotelli. In generale comunque ha parlato del suo difficile e tormentato passato.

