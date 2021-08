1 Le parole di Aka7even

Da ormai diversi mesi a questa parte Aka7even è uno degli artisti del momento, e con la sua canzone Loca ci ha fatto ballare per tutta l’estate. A oggi Luca Marzano sta già preparando il suo nuovo album, e tante sono le novità in arrivo per i suoi fan. Prima tra tutte la versione spagnola del suo singolo, in duetto con Robledo, che verrà rilasciata il prossimo venerdì. Nel mentre in queste ore Aka si è raccontato in una lunga intervista per il Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata ha raccontato dei retroscena inediti sul momento più buio della sua vita. Non tutti infatti sanno che quando era un bambino Luca è stato in coma per ben 7 giorni (da qui deriva il suo nome d’arte). In merito adesso il cantante svela:

“A 7 anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni… credo per questo di avere 7 vite, come i gatti… Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti”.

Ma non solo. Parlando della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Aka7even racconta:

“Amici è stata un’esperienza bellissima. Pesante, anche, perché ti trovi a convivere con persone completamente diverse da te, ma questo ti porta a crescere. Senza contare del miglioramento artistico: esci che sei l’opposto rispetto a quando sei entrato. Mi ero presentato come un trapperino con questo modo un po’ da latin lover, oggi sono diverso. Avevo qualche timore prima di partecipare ad “Amici”, pensando che sarebbe stato più complicato farsi prendere sul serio. Mi sono reso conto che non è così. Ma per il resto tengo aperta ogni porta: oggi sono un artista, domani potrei scegliere di fare il meccanico”.

Mentre i fan attendono con trepidazione i nuovi progetti di Luca, qualche giorno fa si è mormorato che sia Aka7even che Sangiovanni il prossimo febbraio potrebbero calcare il palco dell’Ariston, come concorrenti del Festival di Sanremo 2022. Rivediamo il gossip.