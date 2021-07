Aka7even e Martina Miliddi: riavvicinamento in corso tra i due?

1 Aka7even e Martina Miliddi sono di nuovo amici?

Dopo il gelo che si era creato una volta concluso Amici, sembra che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra Aka7even e Martina Miliddi. Ricordiamo che i due, nella scuola di Amici 20, erano una coppia con tanti alti e bassi. E nelle ultime settimane, prima dell’uscita della ballerina, si divisero completamente. La redazione non ci ha mai mostrato cosa fosse successo per arrivare a quel punto, fatto sta che sembravano due sconosciuti.

All’uscita di Martina, poi, Aka7even era scoppiato in un pianto disperato ammettendo di aver pensato troppo all’orgoglio. E si erano salutati con un dolce abbraccio. Una volta finito il talent show, però, il gelo era tornata a seguito dell’inizio della relazione tra Martina e Raffaele. Proprio l’interesse della ballerina per lui già in casetta era stata la causa del primo allontanamento da Aka.

Qualcosa però oggi è cambiato tra Martina Miliddi e Aka7even ed è stata proprio lei a raccontarlo sul suo profilo Instagram. Come riporta il sito Gossipland.it, la ballerina ha svelato di essere in buoni rapporti con l’ex fidanzato. Queste le sue parole:

Siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto.

Mentre la sua relazione con Raffaele Renda continua ad andare a gonfie vele: “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”.

