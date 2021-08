Aka7even ha un interesse per una misteriosa ragazza (ma spiega perché non vuole parlare di lei)

1 Ecco perché Aka non parla del nuovo flirt

Sebbene Amici 20 sia abbondantemente terminato e si attende con grande curiosità la nuova edizione, i protagonisti dell’ultima stagione del talent continuano a far parlare di sé. È il caso di Aka7even, finito di recente al centro del gossip, dopo la relazione con Martina Miliddi, anche lei ex della scuola più famosa d’Italia. Il cantante, infatti, chiusa la parentesi con la ballerina, sembra aver ritrovato una nuova fiamma, ma al momento preferisce non parlare di lei.

E no, non si tratta di Rosa Di Grazia, di cui ha già specificato si tratti semplicemente di una bella e sincera amicizia (i due si considerano come fratello e sorella):“Raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre”, ha puntualizzato in quella circostanza.

Nelle scorse ore, però, Aka7even ha dato la possibilità ai suoi fan su Instagram di fargli alcune domande su più argomenti. Molte di queste ovviamente riguardano la sua musica e i progetti lavorativi che saranno lanciati, ma non mancano quesiti legati al suo privato.

“Ti piace qualcuno?”, ha scritto un utente curioso di scoprire qualcosa in più sulla vita privata del cantante di Amici. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Aka, che sempre molto sincero con il proprio pubblico, ha ammesso: “Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”. Questo dunque il motivo che spinge Aka7even a non svelare troppo del suo mondo lontano dai riflettori. Una scelta rispettabilissima, che tanti volti noti del mondo dello spettacolo adottano per preservare il proprio rapporto.

Storia Instagram – Aka7even

Pare quindi, stando alla risposta di Aka7even, che ci sia una persona nella sua vita, ma ora come ora non ci è dato sapere di chi si tratta. Vedremo se in futuro il cantante rivelerà chi è la ragazza misteriosa che dice di frequentare. Nel mentre andiamo a rivedere le polemiche che l’hanno riguardato di recente…