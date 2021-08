1 Aka7even fa chiarezza

Due dei protagonisti indiscussi di Amici 20 sono stati Aka7even e Rosa Di Grazia. Come è ben noto, il cantante e la ballerina sono stati anche per mesi al centro del gossip per via delle loro relazioni sentimentali. Mentre Luca ha avuto diversi tira e molla con Martina Miliddi, per poi mettere un punto definitivo alla sua storia con la danzatrice, Rosa ha fatto discutere per via del suo legame con Deddy. Fino alla fine del talent show infatti i due sembravano innamoratissimi, tuttavia dopo la finale la coppia ha smesso di mostrarsi insieme. A quel punto entrambi per diverse settimane hanno evitato le domande dei fan, fino a quando la Di Grazia non ha confermato la fine della sua relazione.

Nel mentre come in molti sapranno proprio Aka7even e Rosa all’interno della scuola di Amici 20 hanno dato il via a una bellissima amicizia, che ha avuto modo di proseguire anche dopo la fine del talent. Proprio negli ultimi giorni i due si sono spesso mostrati insieme sui social e a quel punto i più maliziosi del web hanno insinuato che Aka e la Di Grazia si stessero frequentando. Naturalmente le cose non stanno in alcun modo così. Luca e Rosa infatti sono soltanto grandissimi amici, e proprio il rapper, col profilo Instagram della ballerina ha fatto chiarezza, replicando a un messaggio di una fanpage. Queste le sue dichiarazioni:

“Raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre”.

Rosa Di Grazia insieme ad Aka7even. pic.twitter.com/CWMCToyqf0 — disagiotv (@disagio_tv) August 6, 2021

Nessun flirt in corso dunque tra Aka7even e Rosa Di Grazia, che ancora una volta confermano di essere soltanto amici. Nel mentre alcune ore fa Luca è stato anche accusato di copiare Sangiovanni e così ha deciso di intervenire sui social, facendo un lungo sfogo. Andiamo a rivedere quello che è accaduto e le sue dichiarazioni in merito.