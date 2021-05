Completa il testo di Loca, la canzone di Aka7even (QUIZ)

Saresti in grado di completare il testo di Loca, il nuovo singolo di Aka7even? Mettiti subito alla prova con il nostro quiz

Completa il testo

Uno dei tormentoni di questa estate sarà sicuramente Loca di Aka7even! Il nuovo singolo del finalista di Amici 20 ha tutte le carte in regola per essere suonato in tutte le spiagge e passato da tutte le radio.

In pochi giorni dalla sua uscita la canzone è riuscita a raggiungere il secondo posto della classifica FIMI dei brani più venduti in Italia, alle spalle soltanto di Sangiovanni e della sua Malibù.

Oggi vogliamo metterti alla prova per capire se hai già imparato a memoria il testo della canzone.

Il nostro nuovo quiz ti aspetta, accetta la nostra sfida “loca”!

Per te ho il ____ in testa come nelle Hawaii sole colore cappello Corretta! Sbagliata! Continua >> Lei mi ___ come se non mi avesse visto mai guarda osserva ama Corretta! Sbagliata! Continua >> Su una ___ con quegli occhi baby mi fai così spiaggia baia playa Corretta! Sbagliata! Continua >> Arrossisci quando _____ passo parlo piango Corretta! Sbagliata! Continua >> Come un frutto ____ tropicale magico dolce Corretta! Sbagliata! Continua >> Se rivedo quel tuo ____ io vedo il mare sguardo ballo fianco Corretta! Sbagliata! Continua >> Lei è loca, vuole solo la mia ____ bocca giacca spalla Corretta! Sbagliata! Continua >> Ti piace quando ti ____ forte stringo abbraccio mordo Corretta! Sbagliata! Continua >> E lo ___ sempre tutte le volte vuoi sogni immagini Corretta! Sbagliata! Continua >> Bebecita un’altra ___ ancora notte volta noche Corretta! Sbagliata! Continua >> Noi su una spiaggia come a ____ Pamplona Barcellona Havana Corretta! Sbagliata! Continua >> Dimmi cos’hai, togli quei ___ e bеviamoci un drink vestiti costumi occhiali Corretta! Sbagliata! Continua >> Così tropicale che sembra di еssere a ____ Medellin Bogotà Cuba Corretta! Sbagliata! Continua >> Sciogliti i ____ e facciamolo sì capelli muscoli nodi Corretta! Sbagliata! Continua >> Un altro ____, un’altra notte, un’altra estate così tuffo sogno posto Corretta! Sbagliata! Continua >> ____ quando passo Arrossisci Ti imbarazzi Mi apprezzi Corretta! Sbagliata! Continua >> Come un ___ tropicale frutto mare chiosco Corretta! Sbagliata! Continua >> Se rivedo quel tuo sguardo io vedo il ____ mare sale gin tonic Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Completa il testo di Loca, la canzone di Aka7even (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

