1 Aka7even virale su Twitter

Uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è certamente Aka7even. Fin dal primo giorno il giovane rapper ha conquistato il cuore dei giudici e del pubblico, riuscendo settimana dopo settimana a farsi apprezzare sempre di più. Attualmente Luca è in corsa per la vittoria di questa edizione e solo tra pochi giorni sapremo sa sarà proprio lui a classificarsi al primo posto e a trionfare. Nel mentre l’allievo di Anna Pettinelli si sta godendo questo importante momento della sua carriera. Recentemente infatti Aka ha vinto il disco d’oro per la sua bellissima Mi Manchi, e in più ha presentato il suo nuovo singolo, Loca, che promette già di diventare una vera hit estiva.

Nel mentre Luca nelle ultime settimane ha anche chiuso la sua relazione con Martina Miliddi, che come sappiamo ha fatto discutere a lungo il web. I due, pur essendosi lasciati apparentemente in maniera pacifica, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia, voltando così pagina. Qualche ora fa però, come se non bastasse, il rapper inaspettatamente è finito al centro dell’attenzione sui social. Scopriamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando su Twitter è diventato virale il meme “Aka7even è morto”. A quel punto centinaia di utenti si sono chiesti cosa stesse accadendo, e nel mentre sempre più video e immagini di Luca sono spuntate fuori. Ma cosa è successo e perché in molti hanno scherzato sulla morte della rapper? A scatenare il web è stato questo video che ha spopolato su TikTok, e che ha dato il via ai meme su Twitter:

Trovando ancora una spiegazione a questo video💀 pic.twitter.com/hD3d22flqw — 𝙰𝚗𝚗𝚊🧚🏻‍♀️ stream LDU🪐 (@stoinparanoia) April 30, 2021

Naturalmente precisiamo che Aka sta bene ed è vivo e vegeto! Si è trattato di un semplice scherzo su Twitter, che per qualche ora ha fatto divertire gli utenti. Luca nel mentre si prepara alla settima puntata del Serale di Amici 20, che andrà in onda questa sera su Canale 5. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole di Martina Miliddi, che solo la scorsa settimana a Verissimo ha svelato in che rapporti è oggi con Aka.