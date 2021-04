Conosciamo meglio Anna Pettinelli, speaker di RDS: l’età, l’altezza, Amici, la figlia, il marito, i tatuaggi, Temptation Island Vip 2019 e dove seguirla su Instagram.

Chi è Anna Pettinelli

Nome e Cognome: Anna Pettinelli

Data di nascita: 28 Gennaio 1957

Luogo di Nascita: Livorno

Età: 64 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Speaker radiofonica, conduttrice televisiva e giudice

Marito: Stefano Macchi

Figli: Ha una figlia di nome Carolina

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @anna_pettinelli

Anna Pettinelli età e biografia

Quando è nata Anna Pettinelli? La speaker di RDS è nata a Livorno il 28 gennaio 1957, ha quindi 64 anni d’età. Oggi, però, abita a Roma ed è una grande tifosa della squadra giallorossa, il suo idolo è sempre stato Francesco Totti.

Ecco cosa sappiamo della sua biografia. Sin da adolescente ha sempre mostrato una grande passione per la musica e la radio. Non ha quindi concluso gli studi e si è gettata subito nel mondo del lavoro già all’età di 16 anni.

È partita da alcune radio locali per fare le prime esperienze. Molto simpatica è la storia del suo debutto. Dopo aver chiamato una radio in veste di ascoltatrice, è stata inviata dalla redazione per poterla conoscere dal vivo.

In quell’occasione l’assistente che l’aveva invitata si è sentita male e quindi i conduttori le hanno chiesto di partecipare al programma radiofonico.

Carriera

Oggi Anna Pettinelli è una delle conduttrici radiofoniche più famose e apprezzate e attualmente lavora per RDS. Durante la sua carriera ha condotto ben sei edizioni di Discoring, ma non si ferma alla radio. È infatti un volto noto anche in televisione. Ha condotto nel 1983 e nel 1986 il Festival di Sanremo.

E nel 1984 e nel 1985 ha condotto Un disco per l’estate. Nel 2009 è stata opinionista del reality La fattoria e negli ultime tempi è spesso ospite, sempre in veste di opinionista, a Pomeriggio Cinque e a Vieni da me.

Nella carriera di Anna Pettinelli c’è anche i cinema. È comparsa in Sapore di mare 2 – un anno dopo, nel 1983 e anche in Forever Young. Inoltre da molti anni è giudice del talent show RDS Academy, con lo scopo di reclutare nuovi conduttori radiofonici.

Nel 2010 ha pubblicato il primo libro, cioè “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa” che riguarda le relazioni di coppia. È una donna molto sportiva ed infatti pratica tennis, trekking e pilates. Inoltre ama molto gli animali ed ha un cane di nome Yoshi.

Anna Pettinelli ad Amici

Infine nel 2019 è stata scelta come giudice di Amici e nel 2020 rientra nel cast di Amici Speciali, come membro della giuria esterna del maggiori network radiofonici. Accanto a lei anche Alessandro Sansone, Federica Gentile e Daniela Cappelletti.

Nel 2020 torna ad Amici nel ruolo di professoressa. Insieme a lei a condividere il tavolo dei giudici:

Tra i concorrenti invece troviamo:

Anna è stata assente nella puntata di Amici del 16/01 per via del Covid-19, per poi farvi ritorno poco dopo.

La Pettinelli ha scelto il suo team e lo condivide con Veronica Peparini.

La vita privata: marito e figlia

Anna Pettinelli non è molto propensa a raccontare la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che comunque ha un divorzio alle spalle. Con il suo ex marito ha avuto una figlia, nel 1993, di nome Carolina Russi. L’età della giovane, dunque, è di 27 anni. La ragazza è conosciuta per aver partecipato al talent show The Voice.

Oggi Anna Pettinelli fa coppia con il doppiatore e attore Stefano Macchi, molto più giovane di lei, ci sono ben 18 anni di differenza, ma per loro non è mai stato un problema.

Sul web si dice che Anna e Stefano si siano sposati ne 2018 alle Maldive. Se così fosse le nozze non dovrebbero comunque avere valore legale in Italia, anche perché andrebbe contro il regolamento di Temptation Island.

Anna Pettinelli a Temptation Island Vip 2019

Per l’edizione 2019 Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno deciso di partecipare tra le coppie di Temptation Island Vip. E si prospetta già qualcosa di interessante.

Nel video di presentazione per Temptation Island Vip 2019, infatti, Anna Pettinelli dice palesemente di voler partecipare al reality per mettere alla prova il fidanzato Stefano e vedere se è davvero fedele come dice. Lui si è difeso dicendo che è un uomo a cui piacciono le donne, ma la conduttrice radiofonica lo ha avvertito.

Andrà tutto bene tra loro durante questa esperienza? Sicuramente Anna ha già mostrato il suo bel caratterino che tra l’altro l’ha sempre contraddistinta.

Nella prima puntata Anna si è comportata per quello che è, ma ha ricevuto al falò un video sul fidanzato in cui ha iniziato a conoscere una delle tentatrici. Per il momento lei non si preoccupa perché non ha visto niente che possa farla dubitare, ma starà attenta. Nella seconda puntata si è vista una Anna molto gelosa e in lacrime a seguito della simpatia tra Stefano e la single Cecilia. Tra i due non è successo nulla, ma Anna ha iniziato ad avere dei dubbi.

Prima della fine dei 21 giorni, Anna Pettinelli ha avuto un enorme moto di gelosia nei confronti di Stefano e quindi ha chiesto il falò di confronto anticipato. Ad esso si è presentata arrabbiatissima, sconvolgendo il fidanzato. Tra l’altro sembrava quasi intenzionata a concludere il rapporto perché Stefano aveva detto e fatto cose con Cecilia che ha sempre fatto e detto con Anna.

La Pettinelli si è sentita come sostituita. Alla fine, comunque, la coppia ha parlato si è chiarita ed è uscita insieme dal programma.

Dove seguire Anna Pettinelli: Instagram e social

Il modo migliore per seguire Anna Pettinelli? Sicuramente ascoltando RDS tutte le mattine dalle 9 alle 12. Ma come seguire la conduttrice sui social network? Potete farlo attraverso il suo profilo Instagram che ha decisamente un grande seguito.

Su Instagram Anna posta molti scatti della sua vita quotidiana, del suo lavoro, soprattutto scatti con i colleghi. Attualmente, infatti, è molto legato al suo compagno di trasmissione radiofonica Sergio Friscia.

Non mancano anche le tante foto con il fidanzato, a dimostrazione che il loro amore è veramente importante. Speriamo quindi che superi la prova del reality.

Novella 2000 © riproduzione riservata.