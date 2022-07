1 Il messaggio di Aka7even a Brenda Asnicar

Nell’ultimo anno Aka7even ha collezionato un successo dietro l’altro. Dopo la partecipazione ad Amici 20, il giovane rapper partenopeo ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo traguardi importanti in breve tempo. Solo qualche mese fa per la prima volta Luca ha partecipato al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Perfetta Così. Ma non solo. Aka infatti nel corso delle settimane ha rilasciato anche diversi singoli, che anticipano il suo nuovo album in uscita prossimamente. Contemporaneamente il cantante sta girando l’Italia intera con il suo tour, e numerosi sono i prossimi appuntamenti live. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Aka infatti ha scritto sui social a Brenda Asnicar, ex volto della serie cult Il Mondo di Patty. Come sappiamo da qualche mese l’attrice ha deciso di trasferirsi nel nostro paese, e ha chiesto consiglio a Tommaso Zorzi sugli affitti a Milano. Di recente così la Ansicar si è messa in contatto anche con Luca, e sembrerebbe che stia bollendo qualcosa in pentola tra i due.

Già qualche settimana fa infatti si ipotizzava che Aka7even stesse per lanciare un singolo proprio con Brenda. In queste ore così i due hanno ripreso a scriversi sui social, e l’attrice ha anche pubblicato uno screen di una loro conversazione su Whatsapp. Ma cosa starà accadendo tra i due giovani artisti? Pare improbabile che tra il cantante e l’ex volto di Antonella ci sia del tenero. L’ipotesi più plausibile dunque è che Luca e Brenda stiano davvero per lanciare un duetto insieme, che di certo il web apprezzerebbe.

Mentre attendiamo di saperne di più, qualche giorno fa Aka è stato vittima di un furto. Qualcuno infatti ha rubato le valigie del cantante dalla sua auto. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e il suo sfogo sui social.