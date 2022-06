1 Arriva il feat tra Aka7even e Brenda Asnicar?

In questi giorni come sappiamo è partito il primo tour di Aka7even, che porterà il cantante in giro per tutta l’Italia durante le prossime settimane. Già un bagno di folla ha accolto l’ex volto di Amici 20, che si è esibito a Roma, Napoli e Milano. Nel corso dei live Luca ha anche fatto un omaggio a Michele Merlo, cantando un suo brano e naturalmente il momento ha emozionato tutto il pubblico. A breve nel mentre uscirà anche il secondo album di Aka, e negli ultimi mesi come sappiamo il progetto è stato anticipato da diversi singoli.

A breve nel mentre il rapper rilascerà la sua nuova canzone, che sarà una collaborazione. Pare infatti che Luca abbia deciso di lavorare con nientemeno che con Brenda Asnicar, ex protagonista della serie cult Il Mondo di Patty. Come sappiamo da qualche mese l’attrice ha deciso di trasferirsi in Italia, più precisamente a Milano, e naturalmente i fan sono letteralmente impazziti.

Adesso così Aka7even ha deciso di lanciare una canzone che dovrebbe essere in duetto proprio con Brenda Asnicar, di cui però non conosciamo ancora i dettagli. Attualmente infatti non è ancora quando il brano verrà rilasciato e quale sia il titolo del pezzo. A confermare apparentemente la collaborazione è stata proprio l’ex star de Il Mondo di Patty, che sui social ha condiviso un tweet di Luca.

Come ci stupiranno dunque Aka e Brenda? Non resta che attendere per avere ulteriori dettagli su questa collaborazione. Nel mentre solo qualche giorno fa proprio la Asnicar ha parlato della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip 7. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.