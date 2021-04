1 Aka7even conquista il Disco D’Oro

Ieri pomeriggio durante il daytime di Amici c’è stata una lieta sorpresa per Aka7even. Il cantante ha infatti vinto il suo primo Disco D’Oro della carriera e ha festeggiato con i compagni la lieta notizia. Non prima, però, di uno scherzetto organizzato da Maria De Filippi e dalla produzione. Ma andiamo per ordine.

Radunati nel salotto, i ragazzi hanno visto scomparire nella TV la seguente scritta: “Uno dei ragazzi sta per ricevere una comunicazione importante”. Poco dopo ad intervenire è stata proprio la conduttrice che ha voluto parlare con i ragazzi: “Una brutta notizia? Insomma. Voi sapete che ci sono delle regole e vanno rispettate. Capisco che dopo 7 mesi qui sia difficile rispettarle, però la produzione non può continuare a far finta di nulla. Quindi ora vediamo il filmato e la persona a cui mi riferisco”. Sangiovanni si è sentito chiamato in causa, convinto di aver combinato qualcosa, ma può tirare un sospiro di sollievo.

Poco dopo + comparsa l’immagine di Aka7even e la scritta Disco D’Oro. In sottofondo il brano premiato, “Mi Manchi”, che il cantante ha dedicato a Martina Miliddi. Molto emozionato il giovane artista ha festeggiato questo successo con i suoi compagni, fieri di lui. L’allievo ha espresso tutta la sua felicità, per poi essere lui a fare una sorpresa a tutti. Ha deciso infatti di regalare il suo premio a Maria De Filippi:

“Questo disco so benissimo che è tuo e del pubblico. No Maria, questo disco è soprattutto tuo, devo ringraziarti altrimenti Mi Manchi non sarebbe uscita. Non è che mi butto giù e non è autostima e so che quel che faccio ha un valore. Non avrei mai dato questo valore al pezzo, un valore che tu sei riuscita a trovare. Infatti a me farebbe piacere che la targa la tenessi tu in ufficio” (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Maria De Filippi è rimasta molto sorpresa di questa decisione di Aka7even, ma ha gradito il bellissimo gesto fatto dal cantante nei suoi confronti. Segno di grande riconoscenza. Intanto a parlare di lui è stata proprio l’ex Martina Miliddi…