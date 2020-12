Chi è Sangiovanni di Amici 20? Età, vero nome e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Sangiovanni, cantante di Amici 20, dall’età, alla biografia, al vero nome, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Sangiovanni

Nome e Cognome: Damian Giovanni Pietro

Data di nascita: 9 gennaio 2003

Luogo di Nascita: Vicenza

Età: 17 anni

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Sangiovanni non ha figli

Tatuaggi: Sangiovanni non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sangiovanni

Sangiovanni: età e vero nome

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Sangiovanni. Il cantante è nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza, e la sua età è dunque di 17 anni. Il vero nome di Sangiovanni è Damian Giovanni Pietro ed è alto 180 cm. Sconosciuto, invece, il peso.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Sangiovanni vive con la sua famiglia in provincia di Vicenza, dato che non è ancora maggiorenne. Damian, infatti, è il più giovane della scuola di Amici 20.

Il suo nome d’arte è nato perché tutti gli hanno sempre detto di non avere una “faccia da santo”, da qui dunque Sangiovanni. Il cantante non sopporta la falsità e ha più volte affermato che la musica è la sua vita, infatti ha già all’attivo due singoli prodotti dalla Sugar Music.

Ma scopriamo dove poterlo seguire sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Sangiovanni di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Sangiovanni (@qui il suo profilo) sui social, in particolar modo su Instagram.

Naturalmente il giovane cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta oltre 18 mila follower.

Proprio su Instagram, Sangiovanni ama condividere tutti i momenti più belli della sua vita privata e dunque i vari attimi della sua quotidianità.

Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul suo arrivo ad Amici di Maria De Filippi.

Sangiovanni ad Amici 20

Sabato 14 novembre è ufficialmente iniziato Amici 20. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi quest’anno festeggia il ventennale, e di certo non mancheranno tante emozioni. Nel corso della prima puntata del programma abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe, e prendere parte alla trasmissione c’è anche Sangiovanni. Il cantante ha conquistato il pubblico per via della sua particolarità.

Sangiovanni non è stata bloccato da nessuna dei tre professori, conquistando specialmente Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Damian è così diventato un allievo del talent show e ha espresso la sua gioia tramite un post su Instagram:

“GUCCY BAG. Sono ufficialmente un allievo di Maria. Assurdo iniziare questo percorso con voi.”

Tuttavia Sangiovanni non è naturalmente l’unico concorrente di Amici 20. Scopriamo chi sono gli altri allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Sangiovanni a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto dunque sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul suo percorso ad Amici 20.

Il percorso di Sangiovanni ad Amici 20

Il percorso di Sangiovanni ad Amici 20 è iniziato ufficialmente sabato 14 novembre 2020. Il giovanissimo cantante ha così fatto il suo ingresso in casetta, ed ha già iniziato le lezioni, grazie alle quali migliorerà sempre più.

Riassunto puntate

Cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Al momento Sangiovanni di Amici ha confermato il suo banco nella scuola.

Nonostante gli alti e bassi, Sangiovanni sta cercando di fare del suo meglio ad Amici ed è molto apprezzato da Rudy per i suoi arrangiamenti.

