1 Lite tra Akash Kumar e Matteo Diamante

Puntata scoppiettante quella de L’Isola dei Famosi ieri sera. Anche Akash Kumar, da studio, è stato protagonista di una lite con il neo naufrago Matteo Diamante. Poco dopo la trasmissione il modello di origini indiane si è sfogato sui social, pubblicando (come vedremo) delle vecchie chat dove ha fatto conversazione con il concorrente, ma ha poi eliminato tutto. Andiamo per ordine per scoprire cosa è accaduto.

Ilary Blasi ha mostrato delle immagini in cui Matteo Diamante ha discusso con Manuela Ferrera. Sia nella clip che nel corso della puntata, i due hanno battibeccato parecchio e l’ex Pupo de La Pupa e il Secchione, ha attaccato la sua compagna di viaggio: “C’hai 36 anni dai”. Il modo in cui si è rivolto alla Ferrera, però, non è piaciuto per nulla ad Akash Kumar, il quale ha chiesto a Ilary Blasi di poter intervenire e fargli notare che avrebbe dovuto evitare di rivolgersi in quel modo alla donna: “Non mi piace il modo in cui quel ragazzo prima ha detto ‘Hai 36 anni’. Non si dice ad una donna”

Nel corso delle nomination, Matteo Diamante ha dato il suo voto a Manuela Ferrera e nel dire la sua ha deciso di replicare a quanto detto poco prima da Akash Kumar: “In riferimento ad Akash che prima mi ha chiamato ‘quel ragazzo‘ vorrei ricordargli che ci conosciamo molto bene. Visto che mi ha chiesto di pubblicare una sua foto sui miei social, prima che io entrassi qua all’Isola”.

Akash Kumar ha provato a controbattere, ma Ilary Blasi per questioni di tempo ha deciso di tagliar corto. Chissà che nella prossima puntata non possa esserci quindi il secondo round! Intanto, però, il modello dagli occhi di ghiaccio, ha deciso di difendersi sui social, pubblicando delle chat (poi eliminate)….