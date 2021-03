Chi è Akash Kumar? Età, altezza, modello e Instagram

Conosciamo meglio Akash Kumar, naufrago dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la sua carriera come modello, la biografia, la vita privata, Ballando con le stelle e Instagram.

Chi è Akash Kumar

Nome e Cognome: Akash Kumar

Data di nascita: 16 novembre 1991

Luogo di nascita: Nuova Delhi

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,90 m

Peso: 78 kg (fonte chiecosa.it)

Occhi: azzurri

Professione: modello

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @iamakashkumar91

Akash Kumar età altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più su Akash Kumar, naufrago dell’Isola dei famosi 2021. È nato a Nuova Delhi il 16 novembre 1991. Ha quindi 29 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Parlando della sua altezza è 1,90 m e il peso è di 78 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, non sembra averne nessuno. La sua grande particolarità sono gli occhi che sono di colore azzurro.

Riguardo i suoi genitori sappiamo che il padre è un imprenditore indiano di pelletteria, mentre la madre è una modella brasiliana. I due si sono conosciuti e innamorati a Milano, dove erano entrambi per motivi di lavoro e poi hanno deciso di vivere a Nuova Dehli. Separati nel 1994, Akash è andato con la madre a vivere in Italia, per la precisione a Verona.

Nella città italiana Kumar è cresciuto e ha studiato, diplomandosi al liceo scientifico. Sin da bambino però, grazie alla madre, è entrato nel mondo della moda. Ed infatti, dopo il diploma, per lavoro si è trasferito a Milano, città dove vive tutt’ora.

Akash è legatissimo alla nonna paterna ed infatti va a trovarla almeno due volte all’anno in India. È molto legato alla sue origini, infatti dice di sentirsi indiano oltre che italiano. E a tal proposito è un seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Ha detto che nella sua vita l’India è la radice, mentre l’Italia l’albero.

Vediamo adesso la sua carriera…

La carriera di Akash Kumar

Il primo lavoro come modello di Akash Kumar è arrivato quando aveva 6 anni, grazie alla madre, partecipando ad una campagna pubblicitaria. Poi ha continuato in età adolescenziale come indossatore di tantissimi brand veneti: Benetton, Carrera e Diesel. Dopo il diploma si è trasferito a Milano per far decollare la sua carriera, intraprendendo così un percorso lavorativo con tantissimi marchi a livello internazionale.

Il grande successo per lui, che lo ha fatto conoscere come si deve al pubblicato italiano, è arrivato nel 2018 quando cioè partecipò a Ballando con le stelle. Nel programma ballò in coppia con Veera Kinnunen, stregando davvero tutti.

Prima della trasmissione di Milly Carlucci, ha partecipato anche a Temptation Island (in veste di tentatore) e a Ciao Darwin. Ma in queste due esperienze usò un altro nome: Pablo Andreis Romeo. Questo fu anche argomento di discussione proprio a Ballando con le stelle.

Oggi Akash Kumar sta studiando recitazione perché gli piacerebbe diventare attore in futuro. E a tal proposito ha dichiarato che, quando sentirà di essere diventato abbastanza bravo, si trasferirà a Los Angeles.

Eccoci alla sua vita privata…

Vita privata

Non sappiamo tantissimo della vita privata e sentimentale di Akash Kumar, poiché, nonostante sia famoso, è un ragazzo davvero molto riservato. Secondo quanto ha raccontato al programma Storie Italiane, è stato fidanzato fino al 2020 con una ragazza la cui identità è però ignota. Lei, però, lo ha lasciato poco prima dell’inizio del lockdown e quindi lui ha passato quel periodo davvero difficile completamente da solo. Ciò lo ha portato ad avere attacchi di panico e anche a perdere 20 chili. Ha infatti sofferto il dolore per la fine della relazione e per non aver potuto incontrare i genitori per più di un anno. Grazie ad uno psicologo si è ripreso, ma ancora oggi ha attacchi di panico che lo colgono in piena notte.

Oggi quindi Akash Kumar è fidanzato? Alcuni rumor lo volevano sentimentalmente vicino a Giovanna Abate, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e donne. Ma a quanto pare non c’era niente di vero. I due avevano semplicemente partecipato nella giuria di Miss Italia e hanno instaurato un bel rapporto. Ma come loro stessi hanno dichiarato, è solo una bella amicizia. Kumar è quindi single.

Parlando sempre di amicizia, Akash è molto amico di Francesco Monte. Ed era anche molto amico anche di Andrea Damante, ma secondo i rumor i due si sarebbero allontanati per delle incomprensioni.

Di se stesso dice di dare poca confidenza, ma è comunque una persona buona. Ciò che più lo fa arrabbiare sono l’inganno e la falsità.

Ma scopriamo dove seguirlo sui social…

Dove seguire Akash Kumar: social e Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Akash Kumar, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. L’account ha oltre 101 mila follower.

Sul profilo troviamo praticamente quasi tutti scatti riguardanti il suo lavoro di modello. Mentre sulla sua vita privata c’è davvero poco. Come abbiamo già detto, è un tipo davvero riservato.

Dalle storie in evidenzia scopriamo che è, ovviamente, un grandissimo viaggiatore visto il lavoro che fa. Ma questa è anche una passione. E notiamo il grandissimo legame con il Paese d’origine, cioè l’India.

E visto che adesso è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma…

Akash Kumar all’Isola dei famosi 2021

Akash Kumar è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, inizia la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Akash ha detto che ha deciso di partecipare al programma per combattere le sue insicurezze, le ansie e gli attacchi di panico. Ha detto di non saper nuotare e neanche pescare. Ma è pronto ad imparare. Inoltre con sé ha portato la croce che ha al collo, un giubbotto antivento e una coperta. E se fosse vincitore, cosa ne farebbe della vincita?

Offrirei pranzi per chi è in difficoltà e sosterrei la Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi a Rimini.

Ma conosciamo anche tutti gli altri naufraghi…

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Ecco chi sono tutti i naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi:

Vediamo quindi il percorso di Kumar nel reality…

Il percorso di Akash Kumar

L’avventura di Akash Kumar all’Isola dei famosi 2021 inzia ufficialmente lunedì 15 marzo. Vedremo come andrà il suo percorso.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.