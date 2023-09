Gossip

Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Secondo le recenti indiscrezioni, Al Bano starebbe per diventare nonno per la quarta volta: Romina Jr sarebbe infatti incinta

Nuovo nipotino in arrivo per Al Bano?

Sono innumerevoli anni che Al Bano è nel cuore del grande pubblico. Con le sue canzoni infatti il celebre artista di Cellino San Marco ha contribuito a fare la storia della musica italiana e alcuni dei suoi brani sono di certo iconici e senza tempo. Non tutti sanno però che anche la vita privata di Carrisi è piena di gioia e amore. Il cantante infatti negli ultimi anni è diventato nonno di ben tre nipotini, figli di Cristel e dell’imprenditore Davor Luksic.

Dall’amore tra i due sono nati tre splendidi bambini: Kay Tyron, Cassia Ylenia e Ryo Ines, venuti al mondo rispettivamente nel 2018, nel 2019 e nel 2021. Tuttavia adesso, secondo le recenti indiscrezioni, pare che la famiglia stia per allargarsi ulteriormente.

Secondo il settimanale Diva e Donna infatti Al Bano e Romina Power starebbero per diventare nonni per la quarta volta. Stavolta però non sarebbe Cristal a dare alla luce un figlio, bensì la minore delle Carrisi. Stando a quanto riporta la rivista infatti Romina Jr sarebbe incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Stefano Rastelli, regista di 53 anni col quale fa coppia fissa da ormai più di un anno. I due si sono conosciuti durante la partecipazione della Carrisi al programma di Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’. Da quel momento non si sono più lasciati e ancora oggi sembrerebbero essere affiatati e innamorati.

Ciò nonostante Romina Jr e il suo compagno Stefano sono sempre stati molto riservati, e sappiamo dunque ben poco sulla loro storia. Adesso però, stando all’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, pare che la coppia sia in attesa di un figlio. Attualmente né la Carrisi, né tanto meno i suoi genitori, hanno confermato i pettegolezzi, che al momento dunque vanno presi con le pinze.