NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Il video di Al Bano fa il giro del web

Quando si pensa alla musica italiana è impossibile non menzionare il nome di Al Bano, da sempre uno degli artisti più amati e seguiti. Nel corso degli anni il cantante ha saputo conquistarsi l’affetto del grande pubblico, che non ha mai smesso di supportarlo e sostenerlo. Proprio in queste settimane Carrisi si sta esibendo con una serie di live, ai quali partecipano grandi e piccini. Tuttavia proprio nel corso di uno degli ultimi show è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mercoledì 26 luglio, il cantante si è esibito a Pomigliano d’Arco, una cittadina in provincia di Napoli. Nel corso della serata Carrisi ha proposto tutti i suoi più grandi successi, e la piazza, gremita di persone, ha cantato all’unisono dalla prima all’ultima nota.

A un tratto però, per incitare il pubblico, Al Bano durante il concerto si è arrampicato su un traliccio della luce, con tanto di microfono per continuare la performance. Nonostante inizialmente qualcuno tra il pubblico si sia preoccupato per l’artista, Carrisi, agilmente, è riuscito ad arrivare in cima, e a quel punto ha affermato: “Volevo vedervi dall’alto, ma soprattutto sentirvi dall’alto”. Naturalmente il suo gesto non è passato inosservato, e in breve il video del momento ha fatto il giro del web.

appena trovato questo video di al bano che si arrampica con uno sotto che urla “scinn ca t faij mal” 😭 pic.twitter.com/LxrPCYctt1 — sanna 🥑 (@scomposta_) July 28, 2023

Di recente intanto Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista a Novella2000 e nel corso della chiacchierata ha rivelato come lei e Carrisi si sono conosciuti. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Accompagnavamo i nostri figli allo stesso istituto di suore, ero separata da poco avevo una bambina piccola e anche lui era separato. Eravamo due persone libere, con dei rapporti alle spalle, ci siamo incontrati, sono passati più di vent’anni da quel giorno”.