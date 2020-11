1 Scopriamo insieme quanti anni ha Alba Parietti: ecco l’età dell’amata showgirl italiana

Senza dubbio una della showgirl italiane più amate di sempre è certamente Alba Parietti. La soubrette da anni è nel cuore del pubblico, in particolare per la sua spontaneità e per i suoi modi di fare. Spesso come sappiamo Alba è stata anche al centro del gossip, e nelle ultime settimane spesso è intervenuta per prendere le difese di suo figlio Francesco Oppini, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Proprio in queste ore la Parietti è arrivata all’interno della casa per fare una sorpresa al cronista sportivo, ma prima di incontrarlo è giunta in studio, dove ha avuto un faccia a faccia con Antonella Elia.

Nel corso dello scontro proprio l’opinionista ha fatto una battuta ad Alba Parietti, che è arrivata al Grande Fratello Vip 5 con un quaderno, sul quale si è annotata alcune frasi pronunciate da Oppini. A quel punto, lanciando una palese frecciatina, la Elia ha affermato:

“Scusa Alba, hai il quaderno perché la memoria ti difetta? A una certa la memoria se ne va”.

Immancabile la risposta della showgirl, tuttavia in molti sul web, a seguito della battuta di Antonella Elia, si stanno chiedendo quanti anni ha Alba Parietti! Noi ve lo sveliamo! La soubrette è nata il 2 luglio 1961 e la sua età è dunque di 59 anni.

Adesso sappiamo quanti anni ha la Parietti, e siamo pronti alla sorpresa che la showgirl farà a suo figlio Francesco Oppini. Cosa accadrà durante il faccia a faccia?