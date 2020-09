Chi è Francesco Oppini? Età, altezza, fidanzata, incidente e Instagram

Conosciamo meglio chi è Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la fidanzata, l’incidente e il profilo Instagram dove seguirlo.

Francesco Oppini biografia, età e altezza

Lui è Francesco Maria Oppini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È nato a Torino il 6 aprile 1982 e la sua età corrisponde quindi a 38 anni. Tra le curiosità che conosciamo su di lui c’è l’altezza, che corrisponde a 1 metro e 85 centimetri, mentre il peso a 67 kg.

Cosa sappiamo della sua biografia? Francesco, come molti sanno, è figlio d’arte. Suo papà infatti è l’attore Franco Oppini e mentre sua madre la showgirl e opinionista Alba Parietti. Da sempre, in un modo o nell’altro è stato vicino al mondo dello spettacolo, ma è solo all’età di 22 anni che fa la sua prima vera esperienza televisiva. Quell’anno, infatti, lo ricordiamo come concorrente de La Fattoria, unico e solo reality a cui ha preso parte, fino alla proposta di mettersi in gioco al GF Vip (trasmissione che invece sua madre ha più volte rifiutato).

Pian piano si è fatto largo nel mondo del piccolo schermo ed ha presenziato in alcune trasmissioni anche per via della presenza di sua madre. Come dimenticare ad esempio lo scherzo messo in atto dalle Iene contro Alba Parietti, dove Francesco Oppini ha preso parte come complice del programma. Sempre in aiuto di sua madre, è intervenuto anche nel corso di una puntata di Ballando Con Le Stelle.

In generale, comunque, Francesco ha varie passioni come il macchine e lo sport. Passioni di cui è riuscito a farne un vero e proprio lavoro. Oppini infatti è un commerciante, ma anche opinionista sportivo.

Attualmente vive Milano da diversi anni è svolge il lavoro di impiegato in un concessionario. Ma non solo. Spesso vi sarà capitato di vederlo nel ruolo di commentatore sportivo in TV. Precisamente su 7Gold, nella trasmissione Diretta Stadio. Qui supporta in modo smisurato la sua passione per la Juventus.

Di sé dice di essere molto rispettoso, ma anche permaloso e chissà che quest’ultima caratteristica non possa accendere la miccia per qualche lite con gli altri concorrenti.

Vita privata: genitori e fidanzata

Come dicevamo Francesco Oppini è figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Con entrambi i genitori ha un rapporto meraviglioso e spesso pubblica degli scatti insieme a loro sui social.

Ma cosa conosciamo della sua vita privata? In passato il nome di Francesco è balzato tra le pagine di cronaca rosa poiché ha avuto una relazione con Alessia Fabiani prima e Francesca Gottardi poi.

Attualmente Francesco Oppini si dichiara «felicemente fidanzato». La sua fidanzata si chiama Cristina Tomasini. Unica cosa che sappiamo di lei è che arriva da Bergamo. Tra l’altro, nonostante le foto e le storie che l’opinionista condivide insieme a lei, tende a preservarla dal mondo del gossip. Francesco vede il suo futuro insieme a Cristina e insieme a lei vorrebbe avere una famiglia, felice e in salute.

Sembrerebbe però che lo scorso anno la coppia sia stata vicina dal partecipare a Temptation Island VIP, anche se i due hanno gentilmente spedito l’offerta al mittente, perché contrari a dare in pasto ai giornali la loro vita privata. Questo è ciò che ha spiegato la madre di Francesco sui social.

Incidente

Il passato di Francesco Oppini è stato scalfito, purtroppo, da un momento molto buio e difficile. Nel 2006, infatti, il commerciante era fidanzato insieme ad una ragazza di nome Luana. Quest’ultima è stata coinvolta in un terribile incidente d’auto dove ha perso la vita.

Questo è stato senza dubbio uno dei periodi più delicati della vita di Francesco, che l’ha segnato profondamente.

Dedichiamoci ora alla parte social…

Dove seguire Francesco Oppini: Instagram e social

C’è modo di seguire Francesco Oppini sui vari social a disposizione? Facendo una piccola ricerca abbiamo scovato il profilo Instagram e Facebook.

Nel primo account pubblica svariati contenuti, da momenti di vita privata a frammenti di vita lavorativa e riflessioni. Sono presenti foto in compagnia dei suoi genitori, della fidanzata Cristina, ma anche di colleghi e amici. Di tanto in tanto possa anche immagini sulla Juventus, squadra per cui fa il tifo.

Su Facebook, invece, oltre a un profilo privato detiene una pagina. Qui condivide maggiormente la sua passione per i bianconeri, tra giudizi, pensieri e analisi. Spesso pubblica anche i video che lo ritraggono protagonista durante le telecronache sportive.

Adesso ad attendere Francesco Oppini c’è una nuova avventura, chiamata Grande Fratello Vip…

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip

Il 14 settembre 2020 è la data da segnare sul calendario per gli amanti del Grande Fratello Vip. È proprio in questo giorno che il reality, a pochi mesi dalla quarta edizione torna a far compagnia ai telespettatori di Canale 5.

Al timone di conduzione ritroveremo ancora una volta Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza degli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Come dicevamo, tra i concorrenti spicca anche il nome di Francesco Oppini. Da diverso tempo si vociferava la presenza del figlio di Alba Parietti nel cast del GF Vip.

L’opinionista sportivo a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che ha deciso di partecipare per avere un ritorno lavorativo. Tra le altre cose ha aggiunto che sentirà la mancanza della televisione e del telefono durante i giorni di permanenza nella casa.

La cosa che lo spaventa maggiormente è la voglia di arrivare ad ogni costo, mentre ciò che teme durante il suo percorso è dormire poco. Lui stesso ha anche asserito che cercherà di agire o meno per il quieto vivere di tutti gli altri.

