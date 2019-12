1 Dopo la scomparsa della madre Jolanda, Albano scrive una toccante lettera per lei

Sono passati circa 10 giorni dalla scomparsa della madre di Albano. La signora Jolanda si è spenta in una serata di Dicembre nella sua Cellino San Marco. Ora a parlare per la prima volta è il cantante, il quale attraverso una lettera ha riportato toccanti e dolci parole dedicate alla donna più importante della sua vita. Un lungo messaggio riportato dal settimanale Gente, che ne ha trascritto integralmente il contenuto.

Come confidato, l’artista avrebbe voluto evitare un momento simile, ma l’ha fatto per lei e per le tante persone che in tutti questi anni le hanno mostrato un enorme affetto. Eccone di seguito alcuni stralci:

“Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”.

Ha scritto Albano tra le colonne del settimanale nella lunga lettera d’addio dopo la scomparsa di sua madre Jolanda, confessando poi il suo stato d’animo dopo quel preciso istante:

“Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore da un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti. Mi hai fatto un brutto scherzo, mamma”.

Successivamente Albano ha confidato con dolcezza che la sua mamma ogni volta che partiva per lavoro, gli confermava che l’avrebbe aspettato, come sempre, ma stavolta così non è stato. Il Carrisi è dovuto tornare di tutta fretta da lei, la quale stavolta non ha potuto mantenere quella promessa. Un racconto tenero, dove confida di averla coccolata, esattamente come faceva lei quando era bambino. La signora Jolanda si è spenta all’età di 96 anni, lasciando un grande vuoto nel cantante e in tutta la sua famiglia.

