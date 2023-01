NEWS

Nicolò Figini | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’attacco di Antonella ad Alberto De Pisis

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e abbiamo assistito a diversi confronti nel corso dell’appuntamento. Verso la fine, tuttavia, si è consumato uno scontro che ha fatto molto discutere sui social. Il tutto è avvenuto durante le nomination tra Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Il conduttore ha chiesto a quest’ultimo chi volesse nominare e lui ha risposto:

“Antonella perché sono tante le incongruenze che ho visto nei confronti di Edoardo questa settimana. Tu sai benissimo, ma lo sanno tutti, quanto io sia stato fin dall’inizio un sostenitore della coppia. Penso però che son passati 140 giorni e nell’ultima settimana sei esagerata. Non tanto nel come vi interfacciate tra di voi, ma nelle incongruenze e tante volte nell’autovittimizzarti. Te l’ho già detto“. (QUI IL VIDEO)

Non appena il presentatore ha chiesto il parere della Fiordelisi, quest’ultima ha lanciato una frecciatina: “Penso che me l’aspettavo da una persona che è innamorata o ha un debole per Edoardo“. Risentito del commento, allora, Alberto De Pisis ha subito replicato che quella era una battuta che poteva anche risparmiarsi e tenere per se stessa: “Non mi stupisco che fatichi a capire quanto è sottile la parola amore, la declinazione che c’è“.

Alberto, poi, aggiunge di non avere nulla contro di lei e di non averla mai nominata in tutto questo tempo che hanno passato insieme in casa: “Un po’ cozza con quello che hai appena detto. Tra me e te non c’è competizione, te lo posso assicurare“. Il pubblico in studio sembra essersi schiarato più della parte di De Pisis, ma staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni. Voi per chi tifate? Fatecelo sapere con un commento.

