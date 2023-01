NEWS

Andrea Sanna | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il provvedimento del GF Vip 7

Era il 9 gennaio quando il GF Vip 7 ha inviato un primo comunicato (QUI I DETTAGLI) ai concorrenti per un importante richiamo a causa di alcune infrazioni nel gioco. Il reality ha dato due settimane di tempo ai partecipanti per rimediare ai propri errori, ma a quanto pare le cose non sembrano essere cambiate.

Nel corso dei giorni, fin da subito, hanno continuato a fare come se niente fosse e gli errori sono stati molteplici. Per tale ragione, quasi al termine della puntata, Signorini ha richiamato l’attenzione dei vipponi. A loro ha fatto un bel discorso e letto una nota ufficiale da parte del GF Vip 7. Questo il contenuto in cui sono elencati le varie trasgressioni alle regole:

“Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra. Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa e indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano”.

Questa la premessa fatta dal conduttore del GF Vip 7, che poi è arrivato al nocciolo della questione andando a leggere quella che sarà la stangata che si beccheranno i vipponi per aver infranto le regole: “Il limite è stat superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento”.

Una comunicazione importante da parte di Grande Fratello ai VIP in gioco: il limite, in seguito ad alcuni comportamenti, è stato superato. #GFVIP pic.twitter.com/jJYDeHw2Nm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2023

I concorrenti del GF Vip 7 hanno mostrato in volto un po’ di preoccupazione. Signorini non ha comunicato nel dettaglio quanto sarà dimezzato il budget, ma ha lasciato intendere che la punizione sarà pesante. Oggi, durante la spesa, i concorrenti scopriranno dunque di quanto sarà decurtato il fondo che hanno a disposizione per gli acquisti settimanali.

La prossima volta dovranno stare davvero molto attenti, salvo pene decisamente più severe. Saranno bravi a rispettarle stavolta dopo questo ennesimo rimprovero?