NEWS

Andrea Sanna | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Scambio di frecciatine tra Giulia Salemi e Luca Onestini

Luca Onestini ha manifestato dei dubbi durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7. Secondo lui, infatti, la lettura dei tweet da parte di Giulia Salemi sarebbe poco equa e nei suoi confronti sono riservati solo ed esclusivamente pensieri negativi. Sempre il vippone ha spiegato, invece, come in Spagna (nel reality a cui ha partecipato) il tutto era molto più equilibrato e i commenti del web erano uno a favore e uno contro per pareggiare i conti. Oltretutto Onestini crede anche che l’inviata social sia influenzata dalla sua ex Soleil Sorge, perché amiche.

Giulia Salemi ha avuto modo di apprendere lo sfogo di Luca Onestini al termine dell’appuntamento precedente e , sui social, ci ha tenuto a replicare per le rime: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”, ha scritto su Twitter l’influencer, scatenando diverse reazioni, tra cui quella di Gianmarco Onestini.

Ieri sera in puntata dopo la lettera di Ivana Mrazova per Luca, il quale è parso molto commosso nel raccontare la loro storia ormai finita, Giulia Salemi ha mostrato un tweet carino nei suoi confronti, per poi lanciargli una stoccata:

“Perché Luca quando escono le emozioni i tweet belli ci sono, e ce ne sono anche tanti. Basta farle uscire”, ha detto rivolgendosi al vippone. Luca Onestini ha borbottato qualcosa simile a un “Sì, vabbè”.

Dunque nonostante l’appunto fatto da Giulia Salemi, Luca Onestini non sembra esserne molto convinto. E anche se ieri ha ricevuto un tweet positivo, il suo pensiero non sembra cambiare. Capiremo se tornerà ancora sulla faccenda e avrà qualcosa da ridire.