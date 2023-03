Alberto De Pisis scoppia in lacrime e viene consolato da Milena

NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

Il crollo di Alberto De Pisis

Uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Alberto De Pisis. Con la sua educazione i suoi modi di fare l’ex fidanzato di Taylor Mega ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico e i molti si chiedono se sarà lui a vincere questa edizione del reality show di Canale 5. Tuttavia mentre attendiamo di capire cosa accadrà in queste ore è successo qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato il Vippone al centro dell’attenzione. Questa mattina infatti Alberto ha avuto un crollo ed è così scoppiato in lacrime. A consolare De Pisis è stata Milena Miconi, che lo ha prontamente supportato. Non è chiaro tuttavia il motivo dello sfogo di Alberto, ma non è escluso che nelle prossime ore il Vippone possa tornare su quanto accaduto.

Alberto amore nooo 💔

Cosa è successo a questo cuoricino 🥺 #gfvip #thepisis pic.twitter.com/KreNFPOhL8 — me ne frego🎶 (@dgCarmel81) March 4, 2023

Nel mentre come ben sappiamo negli ultimi mesi si è a lungo discusso del rapporto tra De Pisis ed Edoardo Donnamaria e proprio il primo ha più volte ammesso di essere rimasto affascinato dal conduttore. Tuttavia Alberto, naturalmente per rispetto alla relazione tra il Vippone e Antonella Fiordelisi, ha messo da parte il suo interesse, facendo un passo indietro. Solo poche settimane però Alberto è tornato a parlare del suo rapporto con Edoardo, e in merito ha affermato:

“Io non sono geloso della felicità tra Edoardo e Antonella. A tratti mi reputo intelligente dal fare dei passi indietro, come questo. Quanto costa? Tanto. Il tema dell’amore non corrisposto esiste. L’amore può essere in diverse misure, ma non perché vedo Edoardo come l’amore della mia vita. Ho provato dei sentimenti ed emozioni che ho anestetizzato”.

E ancora Alberto De Pisis ha aggiunto:

“Risvegliare queste emozioni è stato qualcosa di eccezionale. Io in Edoardo ho riscoperto la carezza che mi è mancata, una dolcezza che è una caratteristica che cerco con fermezza. Anche Edoardo so che si è affezionato. Perché non ne parlo con lui? È timido anche lui”.