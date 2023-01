NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Al GF Vip Alberto De Pisis parla di Edoardo

Al Grande Fratello Vip questa sera Alfonso Signorini ha voluto parlare in stanza led con Alberto De Pisis. Dopo aver mandato in onda una serie di filmati in cui si mostra il rapporto tra lui ed Edoardo Donnamaria. (QUI IL VIDEO) Successivamente come dicevamo il conduttore ha voluto parlare di questo proprio con l’influencer.

Spesso Alberto De Pisis ha confidato di nutrire un interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria, messo da parte nel momento in cui quest’ultimo ha intrapreso una conoscenza con Antonella Fiordelisi. Un sentimento assopito dal ragazzo, che comunque è riemerso questa sera in puntata:

“Nella clip sono stati mostrati dei temi importanti. Io non sono geloso della felicità tra Edoardo e Antonella. A tratti mi reputo intelligente dal fare dei passi indietro, come questo. Quanto costa? Tanto. Il tema dell’amore non corrisposto esiste. L’amore può essere in diverse misure, ma non perché vedo Edoardo come l’amore della mia vita. Ho provato dei sentimenti ed emozioni che ho anestetizzato”.

Successivamente Alberto De Pisis ha parlato delle esperienze negative che l’hanno segnato e dunque l’hanno portato a chiudersi con se stesso e con i sentimenti. Si è costruito una corazza che ha dunque portato ad anestetizzare i sentimenti. In maniera sbalorditiva, però, al GF Vip ha trovato Edoardo Donnamaria:

“Risvegliare queste emozioni è stato qualcosa di eccezionale. Io in Edoardo ho riscoperto la carezza che mi è mancata, una dolcezza che è una caratteristica che cerco con fermezza. Anche Edoardo so che si è affezionato. Perché non ne parlo con lui? È timido anche lui.

Alcuni discorsi sono stati affrontati. Ci sono stati momenti in cui ci siamo distaccati. Poi con il tempo ci siamo compresi e ne abbiamo parlato. Io sono fermamente convinto e non tutti. Edoardo lo sa. È legato a me e rispettoso. Se ne parlerò con lui? Penso sia importante parlare, ma siamo arrivati a ironizzare su questo”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Così Alberto De Pisis ha parlato di questo delicato argomento per lui.