Oggi ad arrivare ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice della gara di ballo è stato Alberto Matano. Ma qual è stata la reazione di Lorella Cuccarini?

Alberto Matano ad Amici 24

Grandi emozioni oggi Amici 24. Dopo l’eliminazione di Diego e dopo la sfida di Luk3, sono partite le nuove gare di canto e ballo. Ad arrivare in studio come giudice speciale è stato anche Alberto Matano, che ha così riabbracciato Maria De Filippi. Da giorni intanto il pubblico attendeva di ritrovare il conduttore all’interno del talent show. Il motivo? Lorella Cuccarini.

Non tutti sanno infatti che in passato tra il presentatore de La Vita In Diretta e la showgirl ci sono state alcune tensioni, che hanno portato alla rottura professionale. In queste ore dunque i fan di Amici si sono chiesti come avrebbe reagito la prof nel ritrovare il suo “nemico amatissimo”.

Al momento dell’ingresso di Alberto Matano il pubblico attendeva di scoprire cosa sarebbe accaduto. Tuttavia i telespettatori sono rimasti delusi. Lorella infatti non è mai stata inquadrata e non è chiaro come abbia preso l’arrivo del conduttore ad Amici.

Senza dubbio però a oggi tra Matano e la Cuccarini ci saranno rapporti pacifici e quanto accaduto in passato è ormai solo un lontano ricordo.