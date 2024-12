Dopo aver perso la sfida ed essere stato eliminato da Amici 24, Diego Lazzari torna sui social e posta una storia che attira l’attenzione del web.

La prima storia di Diego Lazzari dopo Amici

Non mancano i colpi di scena oggi ad Amici 24. Nel corso della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi c’è stata infatti un’inaspettata eliminazione. A dover abbandonare la scuola, dopo aver perso la sua sfida, è stato Diego Lazzari. Il giovane artista, che in queste ultime settimane è stato seguito da Lorella Cuccarini, ha dunque salutato i suoi compagni e ha lasciato una volta per tutte il programma tra lo sbigottimento generale.

Poco fa nel mentre è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Dopo la messa in onda della sfida, Diego è tornato sui social e ha così postato una storia che non è passata inosservata. Il cantante, facendo riferimento al suo inedito (che si intitola Il cielo è viola), ha condiviso uno screen che sta già facendo il giro del web.

Qualche ora fa nel mentre a commentare l’eliminazione di Diego Lazzari da Amici 24 è stata anche Camilla, la fidanzata del cantante. La giovane donna, facendo uno sfogo, ha così affermato: “Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini”.

I fan di Lazzari tuttavia possono stare tranquilli. Diego infatti non ha intenzione di rinunciare al suo sogno e di certo nelle settimane a venire rilascerà nuova musica. A lui va dunque il nostro più grande in bocca al lupo.