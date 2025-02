È ancora una volta Alberto Matano a condurre La Notte degli Oscar su Rai 1, spazio dedicato all’evento più atteso dell’anno nel cinema.

Alberto Matano alla conduzione degli Oscar su Rai 1

È l’evento più atteso dell’anno per il cinema internazionale e per tutti i fan che lo seguono con grande interesse. Parliamo della Notte degli Oscar, un momento unico e irripetibile che verrà visto in ogni parte del mondo. Anche nel nostro Paese con la conduzione di uno dei conduttori di punta di Rai 1, Alberto Matano.

La cerimonia di premiazione, giunta alla 97esima edizione degli Academy Awards, è condotta in origine per la prima volta dal conduttore TV, produttore e comico Conan O’Brien. Anche su Rai 1 però, come dicevamo, ci sarà una diretta durante la notte di domenica 2 marzo alle 00:15 che prende il nome di “Oscars – La notte in diretta”. A seguirla, come detto, ci sarà Alberto Matano, che farà gli onori di casa.

Insieme ad Alberto Matano a commentare questa straordinaria serata ci saranno anche giornalisti ed esperti cinematografici come Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga e Paolo Mereghetti. Ma anche Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga.

Durante la serata peraltro Alberto Matano si collegherà direttamente sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles, dove troveremo pronta a raccogliere tutte le informazioni, l’inviata del TG1 Giorgia Cardinaletti.

Ricordiamo tra le altre cose che la diretta in questione con Alberto Matano sarà preceduta da uno speciale del TG1. Qui rivedremo i momenti più importanti e iconici della storia degli Oscar. L’appuntamento è fissato per le 23:35.

Infine è bene precisare che si tratta di una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con il TG1. È in onda anche su Rai 1 e su Rai Play. C’è la possibilità per i telespettatori di selezionare anche la lingua (persino l’originale) con cui seguire la cerimonia, senza dover fare affidamento alla traduzione.

Alberto Matano quindi vi aspetta domenica 2 marzo con lo speciale dedicato alla Notte degli Oscar. Chi saranno i fortunati a portare a casa la statuetta?