In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Next Summer (che sembra già piacere parecchio), Damiano David si è spogliato mostrandosi come “mamma l’ha fatto”.

Damiano David nudo per l’uscita del nuovo singolo

Il nuovo progetto da solista di Damiano David sta portando i suoi frutti. Il frontman dei Maneskin (che in futuro torneranno con nuovi brani) sta riscuotendo un enorme successo e il suo ultimo singolo Next Summer promette benissimo. Per presentarlo il cantante ha realizzato un servizio fotografico piuttosto piccante!

LEGGI ANCHE: Chiara Nasti licenzia e denuncia la colf accusandola di averle rubato oggetti di valore

Come mostrato dalle immagini pubblicate su Instagram, infatti, Damiano David si è mostrato senza veli, nudo, come mamma l’ha fatto. Dopo una fase più elegante dunque potrebbe essere che l’artista si stia riappropriando di una fase un po’ più rock, come è sempre stato. C’è da dire però che Damiano è sempre molto versatile e ama spaziare su diversi generi musicali.

C’è da dire però, che sebbene abbia deciso di mostrarsi senza veli, Damiano David ha colto comunque nel segno. Questo visto il significato che nasconde Next Summer. Il cantante infatti parla di un amore perso e del rimpianto da parte di chi è stato lasciato.

L’artista parla in prima persona e racconta come tutto sia svanito, poiché la sua ex ha buttato via la relazione che avevano e per questo motivo si sente perso e incompreso. Anche se finge di stare bene. Quindi la scelta di mostrarsi nudo potrebbe stare a significare anche la fragilità provata da Damiano David in quel momento, quasi disarmato davanti a un sentimento così forte come l’amore.

Damiano è anche convinto che per quanto faccia male, nessuno sia in grado di amare come lui e pensa che il suo amore tornerà da lui dopo che qualcuno la ferirà. Insomma in Next Summer si percepisce anche l’insicurezza, nostalgia e attesa.

Quindi per quanto sia un bel vedere per gli occhi di molti, Damiano David ha voluto scavare a fondo con queste immagini che lo ritraggono nudo.

A occuparsi di questi scatti è Damon Baker, famoso per i suoi celebrity portrait. C’è da dire però che al fotografo inglese non è mai piaciuto accostare la sua fotografia alla celebrity culture. C’è da dire che già in passato ha avuto modo di lavorare con Damiano David, dunque si tratta di un sodalizio che si rinnova in occasione del nuovo singolo.

Ricordiamo infine che Damiano David partirà in tour l’11 settembre da Varsavia e toccherà tantissimi Paesi in giro per il mondo. Si passa dalle date nel Bel Paese, all’Australia, Giappone, Brasile, Canada e New York, giusto per citarne alcune. Il World Tour 2025 si concluderà il 16 dicembre a Washington!