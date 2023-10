Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Alda D'Eusanio Laura Pausini

In TV torna a parlare Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio oggi ha partecipato a Bella Mà, la trasmissione di Rai 2 presentata da Pierluigi Diaco. Nel corso dell’intervista la giornalista è tornata a parlare di quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021, quando ha rilasciato alcune dichiarazioni su Laura Pausini e il marito Paolo Carta.

Alda ha raccontato di essere stata cacciata dalla Casa del Grande Fratello all’improvviso e di essere uscite in “pantofole e pigiama”, senza avere modo di spiegarsi e di scusarsi: “A tutti hanno detto di non nominarmi su indicazione dell’editore. Questo perché ho detto che il marito di Laura Pausini la picchiava”. Una frase totalmente inesatta e non vera!

Nel suo racconto Alda D’Eusanio ha spiegato di aver riconosciuto l’errore commesso: “È una infamia, ma non tale per essere cacciata dal Grande Fratello. Ho fatto un errore, queste chiacchiere girano nel nostro ambiente… Sono cavolate, nell’ambiente girano tante fake news”.

Pierluigi Diaco le ha fatto notare comunque la gravità delle dichiarazioni fatte e Alda D’Eusanio ha aggiunto che in passato anche lei ha ricevuto frasi simili, quando le hanno detto che era l’amante di Bettino Craxi. Secondo lei quindi avrebbe pagato molto più rispetto all’errore fatto. Peraltro ha aggiunto: “Io l’ho raccontato dicendo ‘pare’, ma non che era sicuro. Ho sbagliato, ho capito e chiesto scusa ai diretti interessati. Chiedo perdono a Laura”.

Rivolgendosi poi direttamente alla cantante ha proseguito: “Ho saputo che tuo marito (Paolo Carta, ndr) è una persona deliziosa con te, sono contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice, ti chiedo ancora perdono. La persona davvero colpita è il marito, chiedo scusa anche a lui (…) Poi mi sono informata, è una persona per bene, tratta Laura con un fiore. Non cesserò mai di chiedere perdono a lui”.

Alda D'Eusanio chiede perdono a Laura Pausini #bellama pic.twitter.com/bGOty0cAWk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 13, 2023

Nel suo racconto Alda D’Eusanio ha raccontato che il Grande Fratello Vip l’ha colpita emotivamente. Ha compreso di aver fatto un errore madornale che l’ha di conseguenza penalizzata. Ciò che però non comprende è il modo in cui l’hanno allontanata dalla trasmissione.

Al contempo Alda D’Eusanio ha dichiarato ancora a Bella Mà di aver ricevuto l’invito dagli autori di partecipare al Grande Fratello, per poi continuare a scusarsi con Laura Pausini e suo marito, Paolo Carta.

Scuse che, come già detto il altre occasioni sono state accolte.