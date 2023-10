A Palinuro la finalissima La Perla d’Italia

Spettacolo

Redazione | 13 Ottobre 2023

Nella splendida cornice dell’Hotel Villaggio La Maree di Palinuro il 3-7 settembre 2023 si è svolta la Finalissima del Concorso Internazionale di Bellezza e Potenzialità La Perla d’Italia.

I partecipanti sono venuti da tutte le regioni d’Italia: partecipanti italiani, ma anche spagnoli, russi e ukraini. La presenza di Malta ha reso questo concorso anche più europeo, e nel prossimo futuro si prevede l’inserimento della Svizzera.

Presenti alcuni dei nostri Manager Regionali: Deborah Coppolino per le regioni Lombardia e Piemonte, Michela Frantellizzi per le Marche, Cinzia Scaramacai Conti per il Lazio, Conny Varano per la Calabria, Laura Campanozzi per la Sicilia, Francesco Pandolfi per la Sardegna e Joanne Farrugia per Malta. Molti altri non sono poteuti intervenire per problemi personali o familiari

Tutti i Manager presenti hanno ricevuto un omaggio da La Perla d’Italia: un orologio gioiello in Perle; i migliori 3 manager (Campanozzi, Varano e Frantellizzi) hanno avuto in più un vino da dessert proveniente da Gran Canaria; mentre il miglior manager Francesco Pandolfi dalla Sardegna ha avuto una targa di riconoscimento e un premio di euro 500,00

Presente sin dal primo giorno l’ODV Il Sorriso di Giada, che ha ringraziato gli organizzatori per il sostegno e il continuo supporto morale ed economico de La Perla d’Italia. Un concorso diverso da tutti gli altri dove l’inclusione è il valore più alto e imprescindibile: pari opportunità per diversamente abili e normodotati.

Come lo scorso anno Maria Monsè e la figlia Perla hanno condiviso ogni istante dell’evento, con foto video e reel su instagram: Maria come giudice nelle prime giornate e poi come conduttrice nella finalissima del 6 settembre.

Nello staff de La Perla d’Italia alcuni vincitori del 2022 che si sono esibiti in varie performance:

Sophia Battista cat. Teen 2022 : performer di ballo, valletta di Maria Monsè

: performer di ballo, valletta di Maria Monsè Beatrice Bigoni cat. Miss 2022 : presentatrice, cantante, verifica prove

: presentatrice, cantante, verifica prove Romina Tognarini cat.Lady 2022: resp. linea Fashion, presentatrice, performer

resp. linea Fashion, presentatrice, performer Marco Monti cat. Gold 2022 : presentatore, attore teatrale, verifica prove

: presentatore, attore teatrale, verifica prove Fabrizio Tolomelli cat. Diamond 2022: aiuto regista, mimo, performer, presidente Giuria Popolare

Si ringrazia Laura Dal Santo in qualità di interprete, che ha dimostrato tutta la sua professionalità nella gestione dell’evento, con eleganza e semplicità.

Il capo villaggio Samuel, il D.J., il proprietario Nanni Marsicano e suo figlio, il Direttore Alberto, maitre del ristorante per il loro supporto in ogni fase dell’evento.

Il supporto Make-up è stato fornito dalla PINTO Make-up PRO Italy ed eseguito grazie alle maestrie della Prof.ssa MUA Valiante Anna e dalla collaboratrice Make-up Artist Roberta Lettieri. I prodotti utilizzati PINTO Make-up sono stati creati per essere altamente performanti, studiati per l’impiego in ambito cine- tele-teatrale ed estetico.

Il 6 Settembre era presente una giuria tecnica d’eccezione: Paolo Ruffini in qualità di Testimonial dell’ODV Il sorriso di Giada, Manuela Arcuri Madrina dell’evento, Francesca Maroni direttrice artistica de La Perla d’Italia, Gianluigi Martino Manager dei Vip, Alessandro Ingrà Attore e Regista che collabora attivamente con il concorso e il miglior Manager Regionale 2023 Francesco Pandolfi.

Maria Monsè ha sapientemente presentato la finalissima e la premiazione, sempre allegra e disponibile per foto e selfie.

La Giuria Tecnica ha votato palesemente e commentato ogni singola performance dei 62 partecipanti provenienti da tutta Europa

Ecco i migliori:

Cat. Mascotte: 1° Leyann Galea da Malta, 2° Andrea Beatrice Midiri, 3° Lucrezia Pandolfi

Cat. Baby: 1° Dannah Orsini da Malta, 2° Mario Daniel Vasiliu, 3° Keiley Brincat

Cat. Teen: 1° Lorenzo Bissolotti dalla Lombardia, 2° Jeanelle Spiteri, 3° Asia La Spina

Cat. Miss/Mister: 1° Domenico Iapello dalla Calabria, 2°Arianna Fadda, 3° Dario Catalano

Cat. Lady/Man: Anastasia Ugolnikova dalla Lombardia, Antonella Pirri, Fabio Midiri

Cat. Gold: 1°Anna Titone dalla Toscana, 2° Maria Paduano, 3° Natalia Odud

Cat. Diamond: 1° Oliveri Cinzia dalla Liguria, 2° Susanna Mendoza, 3° Mario Cabriolu (lispin)

Cat. Curvy: 1° Elena Nobile dall’Emilia Romagna, 2° Cecilia Mariana Torrisi, 3° Silvia Meschini

Oltre al lavoro retribuito fino a 3.000 euro come da regolamento, ognuno dei primi classificati hanno anche avuto il nuovissimo Profumo La Perla d’Italia UNISEX grazie allo sponsor Double People con la collaborazione di Stefano Piavani.Il profumo sarà prodotto in collaborazione con lo sponsor: il ricavato sarà devoluto all’ODV Il Sorriso di Giada.

Ricordiamo che anche lo zainetto rappresenta un altro impegno di questo concorso per aiutare la ODV: il ricavato sarà a loro favore.

Per CONTRIBUIRE e per info sul profumo e/o lo zainetto, che andrà a favore dell’ODV Il Sorriso di Giada visitare il sito a questo link www.laperladitalia.it/favore-odv/

TUTTI, partecipanti e accompagnatori, hanno avuto un buono vacanza per 2 persone per 7 notti a Gran Canaria scontato del 70%.

Evidenziamo che i diversamente abili hanno conquistato posizioni di rilevanza alla pari dei normodotati.

Questa è la vera integrazione ed inclusione: “tutti uguali, ma diversi”.

Durante l’evento si sono svolti corsi di Difesa Personale con il Maestro Pandolfi, corsi di Cinema con il regista Alessandro Ingrà, corsi di Portamento con la coach Francesca Maroni, Corsi di Pilates per il miglioramento della postura con Michela Frantellizzi.

Il Concorso Internazionale La Perla d’Italia ha aderito alla Campagna Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo che ha avuto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Libretto ” La mia difesa personale è una truffa?” . L’opera ideata e realizzata dalla Docente Sabrina Meloni e dal

Maestro Pandolfi Francesco è una provocazione agli attacchi social che il

Maestro Pandolfi ha subito e continua a subire oggi. Il significato del libretto è finalizzato alla stimolazione della creatività e dell’ironia dei ragazzi ma anche degli adulti che si trovano ad affrontare situazioni di emarginazione sociale.

Verrà realizzato un magazine formato a4 con tutti gli highlight dell’evento che sarà disponibile a breve sulla piattaforma di Amazon.

Fotografo Ufficiale 2023 e Riprese Video Donato Bianco

Si ringraziano i main Sponsor Video Spot Italia, VacanzeFacile.it, Perla Donna, Zurich Bank, DuesseMotors, Doble People

Per partecipare ai casting e per info: www.laperladitalia.it

Potrete seguire La Perla d’Italia tramite i social: Facebook La Perla d’Italia e Concorso La Perla d’Italia, Instagram @concorsolaperladitalia Youtube La Perla d’Italia