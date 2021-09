Aldo Montano abbandona momentaneamente la casa del GF Vip

1 Aldo Montano esce dalla casa

Come sappiamo quest’anno nel cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è anche Aldo Montano, che per la prima volta ha deciso di prendere parte a questa nuova esperienza. Solo qualche giorno prima di varcare la porta rossa, il campione olimpico, nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia, ha svelato perché ha deciso di partecipare al programma e quale lato di lui vorrebbe che uscisse fuori. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Cosa mi ha spinto ad accettare? Mia moglie, che ha talmente insistito che, forse forse, potrei pensare di essere noioso a casa. Scherzi a parte, ero un po’ titubante nell’affrontare una roba del genere, ma lei era entusiasta. […] Mi mancherà non vedere la mia famiglia. In genere, quando sono fuori casa, le videochiamate azzerano la percezione di essere lontani, ma qui sarà diverso. Tenga conto che sono molto apprensivo, ansioso di natura: devo avere sotto controllo la salute di tutti. […] Mi piacerebbe uscire per quello che sono, una persona estremamente semplice. Ho passato tanti anni sotto i riflettori come “il festaiolo” e “il gossipparo”, ma chi mi conosce sa che sono completamente l’opposto. Mi spaventerei se trovassi un Aldo diverso, ma molto dipenderà dalla compagnia”.

Attualmente il pubblico si è già appassionando al percorso di Aldo Montano, che senza dubbio nelle settimane a venire ci regalerà grandi emozioni. Tuttavia qualche ora fa, nel corso della terza puntata del reality, Alfonso Signorini ha svelato che per qualche giorno Aldo abbandonerà momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 6. Ecco perché e le dichiarazioni del conduttore:

“Devo fare una comunicazione importantissima. Dovete sapere che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore. Impegno che aveva già preso precedentemente. Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto”.

Per impegni istituzionali dunque Aldo Montano abbandonerà momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 6. Nel mentre poche ore fa ad attaccare il campione olimpico è stata nientemeno che Antonella Mosetti. Rivediamo cosa è accaduto.