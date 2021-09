Chi è Aldo Montano? Età, vita privata, carriera e Instagram

È uno degli atleti italiani più amati e apprezzati di sempre, Aldo Montano, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Ecco di seguito news e curiosità che lo riguardano: l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram.

Aldo Montano età, altezza e biografia

Qui di seguito alcuni cenni della biografia dell’amato sportivo italiano, concorrente del GF Vip 6. Aldo Montano è nato a Livorno il 18 novembre 1978. La sua età, quindi, oggi è di 42 anni.

E ancora sappiamo che l’altezza corrisponde a 1 metro e 85 centimetri per un peso pari a 75 kg.

Alcuni sul web si chiedono che sport pratica Aldo Montano? È uno schermidore specializzato nella sciabola. Una passione che ha ereditato dalla sua famiglia.



Il padre Mario Aldo, così come suo nonno Aldo e i tre cugini del padre sono stati tutti dei grandi atleti della sciabola, ad eccezione di Carlo che invece era un fiorettista. Di seguito altre informazioni sulla vita privata di Aldo Montano.

Vita privata: moglie e figli

Della vita privata di Aldo Montano sappiamo che negli anni è stato fidanzato con l’attrice Manuela Arcuri. Relazione che li ha tenuti spesso al centro dell’attenzione pubblica.

Dal 2007 al 2012 ha avuto una relazione con Antonella Mosetti. A seguire ha conosciuto Olga Plachina, atleta e modella russa. Dopo essere stata per un po’ di tempo la sua fidanzata, Olga è diventata moglie di Aldo Montano nel 2016.

Dal frutto del loro amore sono nati due figli. La primogenita il 27 febbraio 2017, il secondo il 27 marzo 2021. In tanti si chiedono come si chiama la figlia di Aldo Montano? Ebbene la prima figlia si chiama Olimpia, mentre il piccolo di casa si chiama Mario, proprio come il padre dello sportivo.

Dove vive Aldo Montano? L’atleta di scherma vive tra Roma e Livorno, come da lui raccontato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni.

Dove seguire Aldo Montano: Instagram e social

In questo paragrafo, invece, vi parleremo di tutti i social dove è possibile seguire Aldo Montano.

Lo schermidore livornese ha un account su Instagram, ma potete trovarlo anche su Facebook e Twitter. Le pagine più aggiornate di frequente, però, restano le prime due.

Qui Aldo condivide con i propri fan scatti di shooting fotografici, di momenti tra allenamenti e gare in pedana, ma anche tante foto di vita privata insieme alle persone a lui care. Ci sono immagini insieme a sua moglie o ai suoi splendidi bambini.

Ovviamente non mancano anche ricordi dei trofei vinti, come la spedizione olimpica di Tokyo 2020, per esempio, e non solo. A proposito di questo diamo un’occhiata alla sua carriera…

Carriera

Nato come abbiamo detto in una famiglia di schermidori, cosa sappiamo della carriera di Aldo Montano?

A formarlo è stato il 4 volte campione olimpico Viktor Sidjiak. Negli anni si è prima arruolato nel Centro Sportivo dei Carabinieri, poi nella Polizia Penitenziaria, per arrivare a gareggiare con il Gruppo delle Fiamme Azzurre.

La prima soddisfazione è arrivata nel 2004, grazie alle Olimpiadi di Atene. Aldo Montano ha trionfato con una splendida medaglia d’oro. Nella medesima manifestazione ha agguantato anche l’argento a squadre, sempre nella sciabola, la sua specialità.

L’anno successivo si è ripetuto anche ai Giochi del Mediterraneo di Almería. A Pechino 2008, invece, non è riuscito a ottenere lo stesso risultato, ma ha ottenuto la medaglia di bronzo a squadre. Due anni più tardi ha vinto l’oro nei Campionati mondiali di Catania, mentre la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra.

Tra le altre vittorie l’oro nel Campionato del mondo di Mosca nel 2015, mentre nel 2016 il Trofeo Luxando, ma nonostante la qualificazione alla quarta Olimpiade viene subito eliminato. Dei trionfi ricordiamo anche l’argento in Georgia nel 2017 agli Europei e ai Mondiali di Wuxi nella sciabola a squadre.

Olimpiadi di Tokyo 2020

Alle Olimpiadi 2021, o meglio Tokyo 2020 (dato il blocco a causa del Covid) Aldo Montano ha partecipato trionfando con la squadra di sciabola maschile. Ha sostituito l’infortunato Luigi Samele, portando a casa un altro importante argento. E proprio con questa bella vittoria che ha chiuso la sua carriera il 28 luglio 2021.

Ma nella carriera di Aldo Montano ci sono anche alcuni programmi televisivi…

La Fattoria 3

Era il 2006 quando Aldo Montano è stato scelto nel cast de La Fattoria, condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. Lo sportivo ha preso parte alla terza edizione del reality show, stagione più seguita tra le quattro.

L’esperienza è stata molto importante per Montano, in quel periodo 27enne, anche se non riuscì a trionfare. Fu il settimo tra gli eliminati.

Nella medesima edizione ha preso parte anche Katia Ricciarelli, che adesso Aldo troverà nuovamente nella Casa del GF Vip 6.

Tra le altre esperienze televisive ricordiamo le ospitate a Quelli Che Il Calcio, dopo il trionfo nel 2004 e Selfie – Le cose cambiano come giurato.

Aldo Montano al Grande Fratello Vip

In data 13 settembre 2021 il Grande Fratello Vip 6 fa ritorno nelle case degli italiani. Per la terza volta consecutiva sarà Alfonso Signorini a presentare la trasmissione, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ci saranno, inoltre, anche le opinioniste popolari (si tratta di due signore sulla 70ina pronte a dare un giudizio sui concorrenti).

E a proposito di vipponi in gara vedremo anche Aldo Montano, pronto a rimettersi in gioco dopo la soddisfazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, come abbiamo spiegato precedentemente. I rumor sulla sua presenza si sono rincorsi per un po’ di tempo, fino alla certezza definitiva. E pare che a convincerlo a partecipare sia stata sua moglie, che l’ha incoraggiato. Questo almeno stando alle parole di Aldo rilasciate a Sorrisi.

Guardando al passato, sempre al settimanale, Aldo ha raccontato che avrebbe legato senza dubbio con Fabio Basile, Clemente Russo e Ignazio Moser. Tornando all’edizione numero 6 del reality ha detto che spera di poter portare ai suoi coinquilini tante cose positive.

Tra le cose per cui sentirà più la mancanza ci sono i suoi bambini e, in generale, stare con la famiglia. Mentre se potesse nella Casa porterebbe con sé un pc per vedere i film. Aldo Montano ha detto ancora che non è spaventato dalla convivenza con altre persone, piuttosto dall’essere ‘spiato’ 24 ore su 24 dalle telecamere. Questo gli crea un pochino di ansia.

Con gli altri concorrenti ha intenzioni di essere leale, sincero e collaborativo. In alcuni momenti della giornata Aldo ha raccontato che avrà bisogno di ritagliarsi del tempo per riflettere. E ancora tra i pregi e i difetti elenca l’essere accomodante, ma anche permaloso. A metterlo di buon umore, invece, è una giornata di sole.

Cosa si augura Aldo Montano una volta finito il programma? A raccontarlo è stato proprio lui a Sorrisi: «Ho appena concluso una carriera sportiva importante, lunga 25 anni. Spero di poter utilizzare questa esperienza per ragionare su cosa fare dopo», ha concluso.

Intanto vediamo insieme il percorso di Aldo Montano all’interno della Casa…

Il percorso di Aldo al GF Vip

In questo paragrafo, invece, vi racconteremo il percorso fatto da Aldo Montano al GF Vip settimana per settimana dal suo arrivo. Sarà curioso capire con chi legherà e chi saranno i concorrenti, invece, che si scontreranno con lui.

Di seguito tutte le risposte alle vostre domande.

