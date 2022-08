Alessandra Amoroso è stata scelta per una sponsorizzazione della serie She-Hulk. Il web non ha risparmiato critiche e ironia

Le critiche ad Alessandra Amoroso

Nella giornata di ieri, 18 agosto 2022, su Disney Plus è stato rilasciato il primo episodi della serie TV Marvel She-Hulk. Questa racconta le vicende della cugina di Bruce, ovvero Jennifer Walters. Dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale, infatti, viene infettata dal sangue del cugino e anche lei comincia a trasformarsi in un Hulk. Il nuovo show andrà in onda per altre otto settimane, per un totale di nove episodi della durata di circa 30 minuti. Ma che cosa c’entra Alessandra Amoroso in tutto questo?

Ebbene, la cantante italiana è stata scelta dalla Disney proprio per sponsorizzare e pubblicizzare la serie TV. In un video diffuso dall’account Twitter della piattaforma streaming, infatti, la vediamo mentre parla del suo lavoro e di come in lei coesistano due personalità, proprio come nel caso di Hulk:

Sto super bene. Queste due anime, Sandrina e Alessandra Amoroso, hanno iniziato a vivere insieme. Ce n’è una forte e sicura di sé. L’altra è un po’ più fragile. Ma tutte e due insieme sono una bomba. Questo percorso mi ha aiutato anche a canalizzare le mie paure, le mie difficoltà… E trasformarle in coraggio, un po’ come fa She-Hulk.

Alla fine del filmato, quindi, notiamo la cantante diventare verde, proprio come la protagonista Jennifer Walters, prima di salire sul palco. Ovviamente non sono mancati messaggi di sostegno, come quelli arrivati direttamente dalla sua fanbase. Ma alcuni anche molto ironici. Altri, invece, non sono stati per nulla contenti di questa scelta. C’è addirittura chi ha minacciato di non vedere nemmeno lo show. Altri hanno affermato: “Che cavolo c’entra lei?“. O ancora: “Io vorrei sapere cosa è successo negli uffici della Disney per portare alla decisione di prendere la Amoroso per fare promo a She-Hulk“.

L’artista come le prenderà tutte queste critiche? Dotata di una spiccata ironia, siamo sicuri che ci passerà sopra con un sorriso grande. In questi ultimi mesi più volte ha ricevuto commenti negativi anche se riguardanti un altro avvenimento. Seguiteci per non perdervi tante altre news.

