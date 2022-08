Il sesto indizio sulla vippona del GF Vip 7

GF Vip 7

Tra un mese esatto partirà l’edizione numero 7 del GF Vip. Le aspettative, anche quest’anno, sono molto alte e Alfonso Signorini da diverso tempo per tenere viva l’attenzione sul reality show pubblica qualche indizio qua e là. Dall’anello per passare al telefono con le chiavi e auricolari, ancora il pallone da calcio, il cappello da cuoco con gli utensili da cucina e lo smalto. Giusto per citarne alcuni.

Ma come al solito non mancano le novità e, dato che le settimane passano velocemente e il GF Vip 7 è ormai alle porte, il presentatore vuole lanciare qualche altro segnale agli utenti dei social. Così nelle scorse ore è spuntato un nuovo indizio: “Sesto indizio. Un’altra concorrente distratta al Grande Fratello Vip”, ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare queste parole anche una foto. Signorini ha rivelato qualcosa a proposito della vippona in questione, pubblicando un block notes e una penna. Ma cosa avrà voluto dirci con questi dettagli? Chi è il profilo che si cela dietro questi oggetti?

L’indizio sulla concorrente del GF Vip 7

Al momento non abbiamo altri suggerimenti. Dunque potrebbe trattarsi davvero di chiunque, da un giornalista o opinionista, ma anche uno scrittore o un personaggio che magari si è mostrato spesso in pubblico con penna e block notes. Ma il popolo del web non demorde e vuole vederci chiaro.

Sul web è infatti partito il toto nomi sui prossimi concorrenti del GF Vip 7. E tra i più gettonati figurano quello di Aida Nizar, solita a girare con una penna e un quaderno o block notes per l’appunto. Se così fosse si tratterebbe di un ritorno per lei nella Casa più spiata d’Italia, dopo aver preso parte alla versione nip. C’è chi però crede ed è convinto che dietro queste indicazioni si nasconda invece il nome di Elenoire Ferruzzi. Insomma varie idee, ma al momento la sola conferma a un mese dall’avvio resta sempre e solo Giovanni Ciacci. Chi saranno gli altri?

