1 Nuova polemica per Alessandra Amoroso

Quella di ieri è stata una delle giornate più importanti della carriera di Alessandra Amoroso. L’artista salentina infatti per la prima volta ha tenuto un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, diventando la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, a entrare nel tempio sacro della musica. In 2 ore e 40 minuti di live la cantante ha fatto ballare, cantare, emozionare e piangere le 42 mila persone presenti al Meazza, con un show unico, curato nei minimi particolari. In queste ore però sui social su Alessandra si sta scatenando una nuova polemica.

Come sappiamo solo qualche giorno fa la Amoroso è finita al centro di una lunga polemica, per aver negato un autografo a una fan. La cantante tuttavia ha spiegato di non avere il tempo per accontentare le richieste di tutti i presenti, e che per questo motivo non avrebbe scattato nessun selfie e non avrebbe firmato alcun autografo. In queste ore però una polemica simile a quella scoppiata in precedenza sta travolgendo l’artista.

Un fan ha infatti postato su TikTok un video in cui lo vediamo chiedere una foto ad Alessandra Amoroso dopo l’ospitata a Battiti Live a Bari. La cantante, che nel mentre stava scattando selfie con altre persone, ha invitato il ragazzo alla calma. Poco dopo, con un tono palesemente scherzoso, Alessandra è tornata rivolgersi al fan, e ha affermato: “Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in testa”.

Il fan in questione in seguito sui social ha manifestato il suo disappunto per le parole della Amoroso. Tuttavia a intervenire sono stati diverse persone, presenti al momento, che hanno fatto notare come in realtà Alessandra quella sera abbia scattato foto con tutti i presenti, mostrandosi disponibile e gentile. Nel mentre qualche giorno fa, dopo la prima polemica che l’ha travolta, la cantante ha deciso di intervenire facendo uno sfogo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.