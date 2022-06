1 Alessandra Amoroso al centro di una polemica

Sono settimane importanti per Alessandra Amoroso. Solo lo scorso ottobre la cantante ha rilasciato il suo ultimo album, Tutto Accade, che ha ottenuto un ottimo successo. Poche settimane fa per di più l’ex vincitrice di Amici ha pubblicato anche il suo nuovo singolo, Camera 209, che ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit estiva. Come se non bastasse il prossimo 13 luglio Alessandra salirà sul palco più importante d’Italia: quello dello stadio San Siro! La Amoroso infatti sarà la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, a esibirsi al Meazza di Milano, privilegio riservato solo ai giganti della musica.

L’artista salentina così si sta preparando al meglio per proporre uno show originale e indimenticabile, con una scaletta che varierà dai suoi più vecchi successi ai brani più recenti. Sul palco con lei salirà anche un corpo di ballo, e tra loro c’è anche Rosa Di Grazia, una delle allieve più discusse di Amici 20. In attesa di questo concerto evento però nelle ultime ore è scoppiata una polemica che sta facendo discutere il web.

Poche ore fa infatti Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti del TIM Summer Hits a Roma, e dopo aver provato ha deciso di scendere dal palco per andare a salutare il suo pubblico. Quando la cantante si è avvicinata a una sua fan storica però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. Alessandra ha infatti negato un autografo alla ragazza, spiegando che se avesse firmato il suo cuscino avrebbe dovuto fermarsi a fare autografi a tutti i presenti. Non avendo il tempo necessario per accontentare le richieste di tutti dunque la Amoroso ha deciso di non fare autografi a nessuno. Il filmato, che sta circolando sui social, ha però dato il via a una lunga polemica e in molti hanno duramente attaccato la cantante.

cara alessandra la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di roma per ore e ore aspettando solo di vedere te cantare e di ricevere un misero autografo non ti ha mica chiesto l’invito al matrimonio.. ma poi aveva già il pennarello in mano.. pic.twitter.com/S2RXqDrMOV — m.ars (@artbymars) June 27, 2022

