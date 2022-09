1 Il gesto di Alessandra Amoroso

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessandra Amoroso. Come sappiamo pochi giorni fa la cantante salentina, reduce dal suo primo concerto allo Stadio San Siro, è stata ospite dei Tim Music Awards, che si sono svolti all’Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. A sorpresa però è emerso un retroscena che coinvolge proprio la cantante che non è passato inosservato.

In occasione della seconda serata dell’evento, Alessandra Amoroso ha infatti deciso di farsi truccare da una fan, incontrata proprio fuori le mura dell’Arena. La ragazza in questione, Sarah Camerlo, è una talentuosa make-up artist di Castellamonte, che in queste ore ha raccontato nei dettagli tutto quello che le è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“È stato un incontro magico ed incredibilmente inaspettato. È accaduto tutto in pochi secondi senza il tempo di realizzare che i sogni, spesso, trovano il loro imprevedibile modo di diventare realtà. Il 10 ero all’Arena ed eravamo, tra una folla di fan, in attesa di vedere qualche cantante uscire dopo le prove, quando si è avvicinata Alessandra Amoroso e mi ha fatto i complimenti per il trucco. Quando ha saputo che ero una make-up artist, mi ha chiesto: “Mi trucchi per l’evento?”. E così, in un solo secondo mi sono ritrovata in una situazione incredibile: a realizzare il suo make-up per i Tim Music Awards. È stato emozionante e sono immensamente grata ad Alessandra per questa bellissima sorpresa e per la luce vera che trasmette. È una persona sensibile e gentile. Mi tremavano le mani, ma mi ha messo a mio agio. È stato un regalo immenso”.

Bellissimo gesto quello di Alessandra Amoroso, che come sappiamo negli ultimi mesi è stata al centro di diverse polemiche. Poche settimane fa così, a seguito delle numerose critiche, la cantante salentina ha deciso di rompere il silenzio e di replicare per la prima volta. Andiamo a rivedere le sue parole.