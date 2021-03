1 La critica di Alessandra Celentano

Non è un mistero ormai che Alessandra Celentano è in guerra aperta contro Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. La maestra infatti sono mesi che critica duramente le due ballerine di Amici 20, entrambe sotto la guida di Lorella Cuccarini. In più occasioni la professoressa del talent show di Maria De Filippi ha espresso la sua opinione sulle allieve, sottolineando ripetutamente come, secondo lei, entrambe non meritino un posto all’interno della scuola. Tuttavia la Cuccarini, che fin dal primo momento ha creduto in Martina e in Rosa, ha dato loro la possibilità di accedere alla fase finale del talent, nonostante il parere discordante della sua collega.

Anche nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 20, andata in onda su Canale 5 poche ore fa, la Celentano ha nuovamente criticato Rosa Di Grazia, dopo che la ballerina si è esibita sulle note di Sarò Libera di Emma Marrone. L’allieva del programma si è dovuta sfidare con Tommaso Stanzani, alunno di Alessandra, e come sempre a votare è stata la giuria.

Tuttavia mentre la preferenza di Stefano De Martino è ricaduta su Tommaso, quella di Emanuele Filiberto e di Stash è ricaduta proprio su Rosa. A quel punto non è tardato ad arrivare il commento di Alessandra Celentano, che ha semplicemente affermato: “Ha votato l’ormone”. La regia ha così inquadrato Rosa, che nel mentre ha avuto una reazione furiosa ed ha sbottato, senza però replicare direttamente alla maestra.

Quando ti dicono che per passare gli esami non serve solo sottolineare il libro con gli evidenziatori colorati ma devi anche studiarlo #Amici20 pic.twitter.com/YsGqObU6sC — CHI SI È SENTITO MALE? (@disinnescare_) March 27, 2021

Cosa accadrà per le prossime puntate del Serale? La Celentano riuscirà nel suo intento di eliminare Rosa e Martina? Non resta che attendere per scoprirlo.