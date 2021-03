Chi è Tommaso Stanzani di Amici 20? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani età e biografia

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Tommaso Stanzani. Il giovane ballerino nasce a Bologna il 21 marzo 2001. La sua età è dunque di 19 anni.

Nessuna informazione invece circa la sua altezza e il suo peso.

Pur essendo nato a Bologna, Tommaso Stanzani trascorre tutta la sua infanzia e la sua adolescenza a Sant’Agata Bolognese, provincia emiliana.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Tommaso Stanzani sappiamo che alla tenera età di 3 anni inizia a pattinare. Questa passione gli viene trasmessa da entrambi i genitori. Oltre al pattinaggio artistico, il concorrente di Amici 20 si avvicina anche al mondo della danza, arte che però perfeziona solo negli ultimi anni.

Grazie alla sua passione per il pattinaggio, Tommaso diventa Campione Italiano della specialità dal 2014 al 2016, vincendo contemporaneamente anche premi internazionali e i campionati europei nel 2016. Per questo motivo nello stesso anno partecipa anche a Italia’s Got Talent, dove ottiene un enorme successo. Come se non bastasse ha fatto anche parte del cast di un musical diretto da Valentina Spampinato.

Ad un tratto però Tommaso Stanzani decide di abbandonare il mondo del pattinaggio artistico per dedicarsi alla danza. Nel 2019 così si trasferisce a Genova, dove studia presso la Experience Company di Naima Academy, diventando Campione Italiano del metodo Pass.

Prima di scoprire quello che c’è da sapere sul suo arrivo ad Amici 20, vediamo dove poter seguire Tommaso sui social e su Instagram.

Dove seguire Tommaso: Instagram e social

In molti si chiedono dover poter seguire Tommaso Stanzani sui social, in particolare su Instagram.

Il giovane ballerino di Amici 20 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta più di 17 mila follower.

Su Instagram Tommaso Stanzani condivide i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata.

Ma vediamo adesso quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione ad Amici 20.

Tommaso Stanzani ad Amici 20

A seguito dei traguardi raggiunti, Tommaso Stanzani a dicembre 2020 decide di dare una svolta alla sua carriera e si presenta così ai casting di Amici 20. Nonostante il talent fosse già iniziato da alcune settimane, Alessandra Celentano nota immediatamente il ballerino e gli concede così una sfida con Riccardo Guarnaccia.

Tommaso convince a pieno il giudice che gli fa così vincere la sfida, Riccardo nel mentre, per volere di Lorella Cuccarini, sua insegnante, non lascia la scuola. Stanzani occupa così l’ultimo banco della scuola e in merito al suo ingresso su Instagram scrive:

“Grazie a tutti per il vostro supporto, per me oggi è l’inizio di una grande esperienza, ce la metterò tutta”.

Ma vediamo chi sono gli altri concorrenti di Amici 20 oltre a Tommaso Stanzani.

I concorrenti di Amici 20

Oltre ad Tommaso Stanzani a partecipare ad Amici 20 ci sono anche altri concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Tommaso Stanzani ad Amici 20.

Il percorso di Tommaso ad Amici 20

Il percorso di Tommaso Stanzani ad Amici 20 inizia ufficialmente sabato 12 dicembre 2020. Come andranno per lui le cose all’interno della scuola? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Tommaso sta pian piano conquistando il cuore della Celentano, tanto che quest’ultima gli ha dato un 6.8. Ma c’è sempre margine di miglioramento per lui! Forza e coraggio.

La maestra Celentano sembra però aver avuto qualche ripensamento, tanto da sospendere la sua maglia, che è poi riuscito a riconquistare per sua fortuna.

Stanzani ha mostrato anche le sue doti da imitatore. Il talento di ballerino non passa però inosservato e questo gli ha permesso di raggiungere il Serale di Amici. Ad accoglierlo nel suo Team sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

