Le critiche di Alessandra Celentano a Elena D’Amario

Nella puntata di Amici di oggi, 25 settembre 2022, la studentessa Asia ha dovuto ballare su un compito datole da Alessandra Celentano. Secondo quanto sostiene la maestra, infatti, l’aspirante ballerina non ha la tecnica giusta, essendo autodidatta, per affrontare il percorso. Per tale motivo, alla fine della performance, è scoppiata una lite tra Raimondo Todaro e la maestra di danza classica. Un litigio che è culminato in una frase di Raimondo, il quale ha ricordato che in passato la Celentano aveva giudicato male Elena D’Amario.

Oggi Elena è una ballerina professionista con una grande carriera ed è da anni professionista di Amici. Essendo chiamata in causa, quindi, è entrata in studio. All’inizio non si ricordava, ma in seguito le è venuto in mente che le critiche le erano arrivate proprio all’inizio del suo percorso, ovvero durante i casting. In seguito, poi, aveva cambiato idea su di lei. Maria, quindi, ha domandato alla D’Amario come mai avessero scelto di far passare alle Selezioni Asia. La danzatrice ha replicato che era rimasta molto colpito la sua espressione, l’interpretazione e l’emozione.

Alessandra Celentano ha ribattuto che queste non sono cose che le interessano, personalmente. E di tutta risposta Elena le ha risposto: “A lei no, ma magari a Raimondo sì“, raccogliendo l’applauso del pubblico. Dopo una discussione, quindi, Raimondo ha continuato rinfacciando alla maestra che lei aveva dato giudizi negati a Elena, la quale è stata anche candidata agli Oscar della Danza. Un premio molto prestigioso per questa categoria.

