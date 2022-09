Chi è Asia Bigolin di Amici 22? Età, vita privata e Instagram

Nella scuola di Amici 22 quest’anno ci sarà modo di conoscere meglio Asia Bigolin, ballerina di hip hop dal grande talento. Scopriamo insieme tutte le curiosità che la riguardano come età, vita privata, fidanzato, il percorso nel programma e se è possibile seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Asia Bigolin

Nome e Cognome: Asia Bigolin

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Camposampiero

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina e insegnante di hip hop

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Asia ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @bananasiagoo

Asia Bigolin età, altezza e biografia

Apriamo la biografia di Asia Bigolin di Amici 22 scoprendo età e data di nascita. La ballerina dovrebbe essere nata nel 2001 a Camposampiero e la sua età quindi dovrebbe essere di 21 anni.

Non abbiamo i dati completi per potervi dire quale sia il suo segno zodiacale. A oggi non conosciamo nemmeno altezza e peso.

Unica cosa che siamo riusciti a scoprire, sbirciando il profilo Facebook, è che vive a San Marino di Lipari.

Vita privata: Asia di Amici ha un fidanzato?

Non siamo riusciti a trovare grosse notizie sulla vita privata di Asia Bigolin di Amici 22, al momento.

Dai suoi profili social non traspare nulla e quindi non siamo in grado di dirvi se ha o meno un fidanzato oppure se è single. Non appena però riusciremo a scoprire qualcosa di più non esiteremo a farvelo sapere.

Sulla sua biografia di Instagram ha scritto che è una persona vivace e alla costante ricerca di buone vibrazioni. Tra i frutti che adora di più ci sono le banane (questo probabilmente il motivo del suo nick sul social) e tra le altre cose le piacciono i “calzini strani” e il sole.

Dove seguire Asia di Amici 22: Instagram e social

C’è la possibilità di seguire Asia Bigolin di Amici su Instagram e social vari. Abbiamo trovato il suo account personale anche su Facebook, ma non siamo riusciti a trarre troppe informazioni, purtroppo.

Su Instagram, invece, sono presenti numerosi scatti

Carriera

Della carriera di Asia Bigolin sappiamo che frequenta la Sportify Dance Academy a Castel Franco Veneto. Qui svolge il ruolo di insegnante di hip hop ai bambini.

Successivamente è entrata a far parte dello staff di Fade out summer camp e nel periodo estivo prende parte alle serate Mash Up, dove si balla reggaetton, hip hop e R&B, nel gruppo di animazione che fa spettacoli in tutta Italia.

La Sportify Dance Academy la definisce: “Energia allo stato puro, passione infinita è pronta a insegnare al gruppo KIDZ, che vogliono apprendere e perfezionare il proprio talento”.

Adesso per Asia Bigolin è arrivato il momento di cogliere una nuova chance con l’ingresso ad Amici 22 nella categoria danza e più precisamente hip hop.

Asia Bigolin ad Amici 22

Per Asia Bigolin la svolta è Amici 2022. La danzatrice si è presentata ai casting, riuscendo ad arrivare fino alla selezione finale e dunque alla puntata in cui i professori decidono chi mantenere nella scuola e chi, purtroppo, lasciare andare.

La giovane ballerina sembra aver particolarmente colpito Raimondo Todaro, il quale le ha concesso la possibilità di mostrare le sue capacità di danzatrice in questo anno accademico.

Ora sta ad Asia tenere ben saldo il suo posto ad Amici 22.

Gli allievi di Amici 22

Come ogni anno la scuola di Amici si arricchisce di nuovi talenti, divisi tra canto e ballo. In questo elenco scopriremo tutti i loro nomi, a partire dai cantanti di questa edizione:

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

A seguire tra i ballerini di Amici 2022 troviamo invece:

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ramon Agnelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Ognuno di loro insegue un sogno che potrebbe coronarsi definitivamente con la vittoria finale. Anche se, in ogni caso, Amici 22 è comunque un trampolino di lancio per avviare o dare una svolta alla propria carriera di artista.

I professori di Amici 2022

Amici 2022 quest’anno vede dei cambiamenti anche per quanto riguarda le cattedre di canto e ballo. Tra i professori, infatti, ci sono stati due addii importanti.

Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo, compongono il terzetto di docenti della scuola più famosa d’Italia. L’ultimo insegnante menzionato prende il posto di Veronica Peparini.

Passiamo al canto. Qui ritroveremo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e il grande ritorno di Arisa, che andrà a sostituire invece Anna Pettinelli.

Il percorso di Asia Bigolin ad Amici 22

Il 18 settembre Asia Bigolin arriva nella scuola di Amici 2022. Da questo momento in poi ha inizio il suo percorso nel talent show. Vedremo come se la caverà!

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.